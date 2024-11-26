Защитит от ветра и мороза: дерматолог назвала крем, которым следует пользоваться зимой

Кожа зимой страдает от агрессивных факторов, таких как ветер и мороз. В такой период следует пользоваться колд-кремами, создающими защитный барьер.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое колд-кремы и как их правильно наносить на кожу.

Как средство защищает кожу

Колд-крем (cold creme) - средство, препятствующее испарению влаги из кожи и предохраняющее ее от агрессивных факторов. Такие средства должны подбираться индивидуально.

Дерматолог Эльвира Мамедова рассказала, что обычные увлажняющие кремы не помогут защитить кожу от мороза.

Лучше всего колд-кремы подойдут для людей, которые:

﻿﻿много гуляют с ребенком на открытом воздухе

﻿﻿занимаются спортом на улице или много гуляют пешком

﻿﻿любят активный зимний отдых: катание на лыжах, сноубордах, санях

работа связана с пребыванием на улице

у вас очень чувствительная кожа и чувствуете сухость, стянутость, шелушение, покраснение

Особенно зимой кожа теряет влагу, что может вызвать покраснение, сыпь и зуд. Использование колд-кремов может восстановить влагу в коже.

К тому же не нужно отдельно покупать бальзам для губ, ведь нанесение такого крема может обеспечить питание.

Как использовать колд-крем

По словам эксперта, следует нанести тонкий слой крема на открытые участки кожи (лицо, шею, руки) за 20-30 минут до прогулки и дать впитаться.

После возвращения домой крем можно смыть с кожи.

Важно, что в качестве базового дневного средства колд-крем применять не стоит. Все потому, он не заменит увлажняющий крем для кожи.

Кроме того, чтобы такое средство еще помогало бороться со старением, следует выбирать крем, содержащий такие ингредиенты, как ретинол, антиоксиданты или пептиды. Они могут помочь уменьшить признаки старения и способствовать выработке коллагена.

Чтобы максимизировать увлажняющие преимущества колд-крема, нанесите его на влажную кожу. Это поможет сохранить влагу и предотвратит высыхание кожи.