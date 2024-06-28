Захистіть себе в Інтернеті: 8 ознак того, що сайт можна використовувати без ризику без ризику для вашого комп'ютера

Як дізнатися, чи безпечний веб-сайт?

Перевірте веб-адресу на HTTPS

Якщо ви не звертали уваги на тексти HTTPS і HTTP у відвідуваних веб-адресах, саме час почати. HTTP означає протокол передачі гіпертексту, а https означає захищений протокол передачі гіпертексту.

Захищена частина цієї абревіатури надається сертифікатом SSL, який захищає конфіденційну інформацію за допомогою шифрування. Якщо ви надсилаєте особисту інформацію через веб-сторінку або робите покупки в Інтернеті, вам слід пошукати "s", щоб переконатися, що дотримується протокол https.

Хоча https гарантує, що з'єднання з веб-сайтом зашифровано, майте на увазі, що це не забезпечує, що сам веб-сайт повністю вільний від проблем безпеки або шкідливих гіперпосилань. Це також не вказує на (хорошу або погану) якість товарів або послуг, що продаються.

Вивчіть контактну інформацію веб-сайту

Бажаєте знати, як перевірити безпеку веб-сайту? Один із старомодних методів - перевірити контактну інформацію. Чи є у них десь на веб-сайті номер телефону, адреса та контактна адреса електронної пошти? Чи є у них законний і добре заповнений профіль Google My Business у пошуковій системі Google?

Якщо нічого з цієї інформації не опубліковано, це може бути чорною міткою. Щоб ще більше підвищити ваш комфорт та безпеку, ви можете спробувати використовувати адресу електронної пошти та номер телефону, щоб переконатися, що вони активні.

Перевірте їх друк довіри

Печатки довіри бувають різних форм, включаючи печатки безпеки, ділової чесності та конфіденційності. Кожен друк довіри представлений у вигляді логотипу на веб-сайті, який зазвичай включає значок, схожий на галочку або стрічку, разом із назвою третьої сторони, що видала друк.

Вони є особливо цінними для малого бізнесу, оскільки такі значки збільшують свою репутацію. Однак до будь-якого друку, який не включає ім'я (або посилання) третьої сторони, що сертифікує, слід ставитися скептично.

Маленьке зображення замку поруч із веб-адресою у вікні браузера - це інший і цінніший тип друку довіри. Символ замку означає, що з'єднання між вашим веб-браузером та сервером веб-сайту зашифровано.

Знайдіть політику конфіденційності

Політика конфіденційності потрібна згідно із законом у багатьох країнах, включаючи США та Європейський Союз. Компанії, у тому числі Apple та Google, вимагають від вас наявності політики конфіденційності перед продажем на їхніх ринках.

У політиці має бути чітко зазначений тип інформації, що збирається, та способи її використання. Багато веб-сайтів розміщують посилання на свою політику конфіденційності внизу головної сторінки або роблять її доступною через функцію пошуку. Якщо його важко знайти, можливо, його немає.

Перевірте доменне ім'я

Ви ніколи не можете припустити, що сайт є законним тільки тому, що пошукова система вказала вам на нього.

Уважно подивіться на доменне ім'я, щоб дізнатися, чи не виглядає щось незвичайним. Це включає помилки, пропущені, додані літери або інші зміни, назви компанії або URL, які ви можете не помітити, якщо не вивчите його уважно.

Уникайте підозрілих гіперпосилань

Тактики соціальної інженерії, такі як фішинг, використовують вбудовані гіперпосилання в електронних листах, що виглядають так, ніби вони від надійного підприємства чи контакту. Ці гіперпосилання часто ведуть до небезпечних веб-сайтів або шкідливих програм.

Краще уникати натискання будь-яких гіперпосилань, як у повідомленнях електронної пошти, так і на веб-сайтах, якщо ви не впевнені на 100 відсотків у справжності відправника або хоста.

Наведення курсору на гіперпосилання для попереднього перегляду вмісту або копіювання та вставка посилання, щоб ви могли уважно її переглянути, перш ніж перейти по ній, - це інші запобіжні заходи, які ви можете вжити.

Прочитайте відгуки

Більшість веб-сайтів, що використовуються для онлайн-покупок та інших видів фінансових транзакцій, мають сторонні та користувальницькі відгуки, доступні через безкоштовні сервіси, такі як Trustpilot, Google Reviews та Better Business Bureau (BBB).

Зверніть увагу на будь-які тенденції негативних відгуків, пов'язаних з кібербезпекою або конфіденційністю транзакцій, які можуть вказувати на те, що веб-сайт не зовсім безпечний для використання.

Довіртеся своїм інстинктам

Веб-сайт може здаватися безпечним, з печаткою довіри та іншим, але такі дрібниці, як нещодавні зміни зовнішнього вигляду та поведінки веб-сайту, можуть змусити вас задуматися.

Враховуючи всі шахрайські дії, зломи та веб-сайти аферистів, які зараз здійснюються, краще перестрахуватися та триматися подалі від сайтів, які викликають у вас тривожне почуття та змушують задуматися: чи безпечний цей веб-сайт?

Інструменти, які допоможуть захистити себе

Встановіть антивірусне програмне забезпечення

Найкращі варіанти антивірусного програмного забезпечення адаптуються до новітніх загроз та постійно сканують вашу систему на наявність шкідливих програм. При виявленні шкідливих файлів вони розміщуються на карантин і видаляються.

Незахищений перегляд і небезпечні веб-сайти становлять серйозну загрозу безпеці та конфіденційності через шкідливе програмне забезпечення.

Використовуйте VPN у загальнодоступному Wi-Fi.

Незахищені мережі Wi-Fi та вразливості, які вони створюють за допомогою атак MITM, заміни точок доступу та інших хакерських прийомів можуть призвести безпосередньо до помилкових, небезпечних або шкідливих веб-сайтів і файлів.

VPN знижує цей ризик, шифруючи всі дані, що надходять на ваш пристрій або вихідні з нього, та надсилаючи їх через захищений портал. VPN також робить сеанси перегляду більш конфіденційними, маскуючи вашу IP-адресу.