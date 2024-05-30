Режим інкогніто в Інтернеті: що це та наскільки безпечно його використовувати у 2024 році

У світі, де онлайн-конфіденційність стає все більш важливою, режим інкогніто у браузерах пропонує користувачам обіцянку анонімності та безпеки. Але що насправді є цим режимом і наскільки ефективно він захищає наші дані в сучасному світі?

РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на американський фінансово-економічний журнал Forbes , розповідає про режим інкогніто та можливість його використання у 2024 році.

Зміст

Що таке режим інкогніто

Як використовувати режим інкогніто у 2024 році

Чи потрібно вручну очищати історію, кеш та файли cookie?

Чи дійсно режим інкогніто приватен/безпечний?

Чи можливо користуватися Інтернетом конфіденційно та безпечно у 2024 році?

Що таке режим інкогніто

Більшість веб-браузерів (які ви використовуєте для доступу до Інтернету) за замовчуванням ведуть облік відвідуваних веб-сайтів і сторінок. Зберігши свою "історію", ви зможете легко знайти та переглянути контент пізніше.

У більшості браузерів можна тимчасово призупинити ведення цих записів. Це означає, що відвідувані веб-сторінки будуть залишатися конфіденційними - принаймні для всіх, хто використовує той же браузер.

Кожен браузер має своє ім'я для налаштування. У Chrome це режим інкогніто, Microsoft Edge - режим InPrivate, Safari - приватний перегляд, а Firefox - приватний режим.

Як використовувати режим інкогніто у 2024 році

Натисніть або торкніться кнопки в браузері, яку ви зазвичай використовуєте для відкриття нової вкладки (зазвичай три вертикальні точки або лінії у верхньому правому куті), та виберіть "Нове вікно в режимі анонімного перегляду". Все, що ви робите на нових панелях, не буде записано вашим браузером.

Як виглядає режим інкогніто у браузері Chrome (скриншот)

Чи потрібно вручну очищати історію, кеш та файли cookie?

Ні, приватні режими перегляду не зберігають історію відвідувань, кешованих сторінок і файлів cookie, тому видаляти нічого не потрібно.

Якщо ви не використовуєте приватний режим перегляду, видалення вашої історії, кеша та файлів cookie матиме той самий ефект, що й приватний перегляд, оскільки ніхто інший, який використовує ваш пристрій, не зможе бачити, що ви робите.

Чи дійсно режим інкогніто приватен/безпечний?

Браузер не буде вести облік вашої активності, але це не означає, що запису про відвідувані сторінки не буде. Наприклад, якщо ви відвідали BBC News, використовуючи приватний перегляд, його аналітика зафіксує вашу (відносно анонімну) активність на сайті, навіть якщо ваш пристрій цього не зробить.

Будь-який веб-сайт, на якому у вас є обліковий запис і на який ви входите (наприклад, Instagram), також вестиме запис того, де і коли ви отримали доступ до свого облікового запису.

Так само більшість пошукових систем, які ви використовуєте, можуть вести облік ваших пошукових запитів, якщо ви не забороните їм цього робити. А якщо ви використовуєте навчальну чи робочу мережу, ІТ-відділ, ймовірно, зможе бачити запис вашої активності.

Нарешті, що дуже важливо, ваш провайдер, швидше за все, буде вести облік того, що ви робите в Інтернеті.

Чи можливо користуватися Інтернетом конфіденційно та безпечно у 2024 році?

Так, але не за допомогою інкогніто або приватного режиму браузера.

Віртуальні приватні мережі (VPN) приховують вашу IP-адресу - унікальний ідентифікатор, який присвоюється вашому комп'ютеру, телефону або планшету в Інтернеті, - тому веб-сайти, які ви відвідуєте, не знають, де ви насправді знаходитесь і хто сидить по той бік екрану.

Вони також шифрують дані, які ви надсилаєте та отримуєте через Інтернет, роблячи їх незрозумілими для тих, хто не має ключа розшифровки.

Будь-який гідний VPN також буде мати політику відсутності журналів, що означає, що навіть він не вестиме облік того, що ви робите в Інтернеті. Через це його не можна буде змусити передати дані будь-кому.