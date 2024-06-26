13 способів безкоштовно читати статті на платних сайтах

У сучасному цифровому світі доступ до якісного контенту часто обмежується платною підпискою, що може бути незручним для багатьох користувачів. Однак існують способи обійти ці обмеження та отримати доступ до необхідної інформації без оплати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Вставте заголовок у Google

Найпростіші способи часто є найкращими. Існує безліч платних веб-сайтів, які дозволяють людям, які прийшли з пошуку Google, безкоштовно отримувати доступ до своїх статей.

Перш за все вам слід скопіювати заголовок і вставити його в рядок пошуку Google. Стаття має з'явитися серед перших результатів, тому просто натисніть на неї, щоб прочитати її безкоштовно.

Спробуйте перенаправлення Facebook

Деякі веб-сайти з платним доступом дозволяють читачам, які прийшли з Facebook, читати статті безкоштовно, і цей метод працює, навіть якщо у вас немає облікового запису Facebook.

Для цього відкрийте статтю, яку хочете прочитати, та перейдіть до адресного рядка вашого веб-браузера. Тепер вставте https://facebook.com/l.php?u= перед URL-адресою статті з платним доступом та відкрийте сторінку.

Відкриється сторінка перенаправлення Facebook, і ви зможете натиснути "Перейти за посиланням", щоб відкрити веб-сайт. Стаття з платним доступом тепер має бути доступною для безкоштовного читання.

Відкрийте посилання у вікні інкогніто

Ще один простий спосіб - відкрити платні статті в режимі Інкогніто вашого веб-браузера. Однак врахуйте, що цей метод працює тільки з сайтами, які використовують обмеження кількості прочитаних статей.

Якщо ви вичерпали свою місячну квоту безкоштовних статей на будь-якому сайті, відкриття його сторінок у режимі Інкогніто дозволить вам продовжити читання без оплати.

Відключення JavaScript у браузері

Деякі сайти використовують JavaScript для приховання контенту за платними підписками. Ви можете обійти ці блоки, відключивши JavaScript у своєму браузері.

Важливо розуміти: відключення JavaScript може (і обов'язково) порушить роботу більшості веб-сайтів. На деяких сайтах ви не зможете переглядати коментарі, інші сайти зовсім не завантажаться.

Проте цей спосіб варто спробувати, якщо вам просто потрібно прочитати текст статті. В ідеалі, для відключення JavaScript краще використовувати окремий браузер, щоб не доводилося його постійно вмикати і вимикати.

Увімкніть "режим читання"

Більшість сучасних браузерів тепер мають режим читання, який видаляє зі сторінки сторонні елементи (наприклад, рекламу, форматування і порожній простір). Додатковою перевагою режиму читання є те, що він іноді дозволяє обходити платні підписки (paywall).

Використовуйте VPN

Деякі сайти з платною підпискою, наприклад The Washington Post, дозволяють безкоштовно читати певну кількість статей на місяць. Після того, як ви вичерпаєте ліміт, з'являється paywall.

Використовуючи VPN, ви можете змінити свою IP-адресу та "обдурити" сайт, отримавши ще кілька безкоштовних статей.

Цей метод не спрацює на сайтах, які взагалі не пропонують безкоштовного доступу, але спробувати його все ж таки варто. Для цього підійдуть як платні, так і безкоштовні послуги VPN.

Спробуйте інший додаток для браузера

Існують інші корисні інструменти для обходу обмежень на платних сайтах.

Власникам Firefox та Chrome підійде розширення Unpaywall. Воно допоможе вам отримати доступ до багатьох академічних публікацій.

Розширення Postlight Reader для Chrome та Edge не тільки допоможе обійти paywall, але й позбавить вас від набридливої реклами, зробивши читання онлайн-контенту більш комфортним.

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Відредагуйте кілька елементів на веб-сторінці

Якщо ви трохи розумієтеся на HTML і CSS, ви можете редагувати елементи за допомогою браузера, щоб обійти деякі обмеження платного доступу. По суті ви редагуєте сторінку, щоб видалити банери, які блокують контент підписки.

Він працює з деякими веб-сайтами, але на інших додано жорстке блокування, яке показує статтю тільки в тому випадку, якщо ви увійшли до системи з платним обліковим записом.

Як випробувати цю функцію

Відкрийте платну сторінку

Правою кнопкою миші натисніть на банер під останньою видимою пропозицією статті

Виберіть "Дослідити елемент" (або аналог у вашому браузері)

Відкриється панель розробника, де ви зможете знайти і приховати/змінити елементи, що заважають

Точні назви елементів можуть відрізнятися, але вони зазвичай містять слова на кшталт display, paywall, subscribe

Використовуйте 12ft.io

12ft.io - це простий веб-сайт, створений спеціально для обходу обмежень платних підписок (paywall). Використовувати його неймовірно легко, але, схоже, ця простота стала мішенню для тих, хто хоче зберегти платні статті недоступними.

Як користуватись 12ft.io

Скопіюйте посилання на статтю з paywall

Вставте посилання у полі введення тексту на 12ft.io

Натисніть "Надіслати"

Або можна вставити "https://12ft.io/" перед URL-адресою статті прямо в адресному рядку браузера

перед URL-адресою статті прямо в адресному рядку браузера Сайт покаже вам кешовану версію сторінки "без paywall"

Єдиний мінус: сервіс не завжди працює зі всіма сайтами. Якщо ви бачите повідомлення "Доступ заборонено", спробуйте наступний інструмент.

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Використовуйте Archive.today, щоб заархівувати сторінку

Archive.today - це веб-сайт, який дозволяє архівувати будь-яку сторінку, посилання на яку ви вставите у пошуковий рядок. Уявіть, що це як скриншот сайту з позначкою часу.

Сайт зберігає текстову та графічну копію сторінки для більшої точності та надає коротке посилання на незмінний запис будь-якої веб-сторінки. Часто цю функцію можна використовувати для обходу paywall та читання всієї статті повністю.

Як користуватись Archive.today

Скопіюйте посилання на статтю з paywall

Вставте посилання в чорний рядок пошуку "Я хочу знайти збережені знімки в архіві"

Якщо статтю вже заархівовано, ви зможете її прочитати

Якщо стаття не знайдена, вставте посилання в червоний рядок "Моє посилання є активним, і я хочу архівувати його вміст"

Скриншот

Обхід Paywall на Android-смартфонах

Власникам Android-смартфонів для читання статей з обмеженим доступом підійде розширення Bypass Paywalls Clean.

Раніше це розширення було доступним для браузера Firefox, але зараз його видалили з магазину Mozilla. Однак, ви можете встановити його в іншому браузері.

Bypass Paywalls Clean (фото: GitHub)

Обхід Paywall на iPhone

Цей спосіб призначений винятково для власників iPhone. Безкоштовний додаток Apple "Команди" (Shortcuts) дозволяє створювати автоматичні процеси на вашому пристрої.

Використовуючи інструменти цього додатку, користувачі навчилися оминати обмеження на платних сайтах. Існує безліч таких команд, і кожна з них може працювати з різними веб-сайтами.

Декілька варіантів команд

AntiPaywall

Bypass Paywall

Paywall and Cookie Bypass

Unpaywall

Зверніть увагу: ефективність цих "команд" може змінюватись в залежності від конкретного сайту.

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Купуйте одну статтю за допомогою Blendle

Якщо ви не можете оплатити підписку, але не проти заплатити за одну статтю, ви можете спробувати додаток Blendle. Цей агрегатор новин співпрацює з виданнями і продасть вам одну статтю за символічну плату.

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