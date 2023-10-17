Захист від раку, магній та корисні жири. Названо неймовірні переваги гарбузового насіння

Чим корисне гарбузове насіння

Насіння гарбуза містить антиоксиданти, включаючи феноли та флавоноїди.

Своєю чергою феноли допомагають боротися з з'єднаннями в організмі, що ушкоджують клітини, і запобігають хворобам і старінню. Також насіння має протизапальну, протимікробну та протиракову дію.

Флавоноїди пов'язані з широким спектром корисних для здоров'я ефектів, включаючи захист від раку, ущільнення артерій та хвороби Альцгеймера. Як і феноли, флавоноїди протидіють сполукам, які ушкоджують здорові клітини, і мають сильну протизапальну дію.

Цікаво, що при смаженні насіння антиоксидантні ефекти можуть ще більше посилюватися.

Дослідження показали, що після обсмажування гарбузове насіння містить більше фенолів та флавоноїдів.

У гарбузовому насінні містяться корисні жири. У них є мононенасичені та поліненасичені жири. Доведено, що ці два типи жиру знижують рівень поганого холестерину в крові, що може знизити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Насіння гарбуза - це найкраще джерело магнію. Цей мінерал необхідний більш ніж 300 реакцій в організмі, включаючи підтримку функції нервової системи та м'язів, підтримку здорової імунної системи, підтримання стійкого серцебиття та зміцнення кісток. Магній також допомагає організму виробляти енергію та контролювати рівень цукру в крові.