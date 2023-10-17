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Защита от рака, магний и полезные жиры. Названы невероятные преимущества тыквенных семечек

Фото: Чем полезны тыквенные семечки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Тыквенные семечки содержат белок, ненасыщенные жиры, клетчатку, магний, антиоксиданты и многое другое. Их можно употреблять в качестве закуски, а также добавлять в различные блюда.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию в издании Health.

Чем полезны тыквенные семечки

Семена тыквы содержат антиоксиданты, включая фенолы и флавоноиды.

В свою очередь фенолы помогают бороться с повреждающими клетки соединениями в организме, и предотвращают болезни и старение. Также семечки имеют противовоспалительное, противомикробное и противораковое действие.

Флавоноиды связаны с широким спектром полезных для здоровья эффектов, включая защиту от рака, уплотнения артерий и болезни Альцгеймера. Как и фенолы, флавоноиды противодействуют соединениям, которые повреждают здоровые клетки, и оказывают сильное противовоспалительное действие.

Интересно, что при жарке семечек антиоксидантные эффекты могут еще более усиливаться. 

Исследования показали, что после обжарки тыквенные семечки содержат больше фенолов и флавоноидов. 

В тыквенных семечках содержатся полезные жиры. В них есть мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Доказано, что эти два типа жира снижают уровень плохого холестерина в крови, что может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Семена тыквы  - это лучший источник магния. Этот минерал необходим для более чем 300 реакций в организме, включая поддержание функции нервной системы и мышц, поддержку здоровой иммунной системы, поддержание устойчивого сердцебиения и укрепление костей. Магний также помогает организму вырабатывать энергию и контролировать уровень сахара в крови.

 

Кстати, раньше мы писали о том, чем полезна тыква и кому ее есть нельзя.

А еще рассказывали о том, какие доступные продукты нужно есть для понижения холестерина.

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