Захисник України дарує Bentley за донат: "Українська команда" розпочала збір

"Візьми участь в унікальній історії: захисник України дарує Bentley за донат! Кожні 200 гривень – це шанс стати власником "Бентлі". 400 гривень – це два шанси, 600 гривень – три шанси. І так далі. Більше донатів – більше шансів! Тож долучайтеся до збору "Української команди» вже сьогодні!" - йдеться у повідомленні "Української команди".

В коментарях до донатів у банці або у призначенні платежу обов’язково потрібно вказати слово "Bentley" та номер телефону для зв’язку, зазначають у волонтерському штабі.

Переможця буде визначено 28 червня за допомогою рандомайзера. Після цього власник Bentley Роман, який зараз служить у ЗСУ, особисто передасть ключі від автівки переможцю, наголошують в "Українській команді".

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