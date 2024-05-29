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Защитник Украины дарит Bentley за донат: "Украинская команда" начала сбор

Фото: защитник Украины дарит Bentley за донат (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Военнослужащий ВСУ подарит свой автомобиль Bentley одному из участников сбора на дроны, проводимом "Украинской командой".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Украинской команды".

"Прими участие в уникальной истории: защитник Украины дарит Bentley за донат! Каждые 200 гривен – это шанс стать обладателем "Бентли". 400 гривен – это два шанса, 600 гривен – три шанса. И так далее. Больше донатов – больше шансов! присоединяйтесь к сбору "Украинской команды" уже сегодня!" - говорится в сообщении "Украинской команды".

В комментариях к донатам в банке или в назначении платежа обязательно нужно указать слово Bentley и номер телефона для связи, отмечают в волонтерском штабе.

Победитель будет определен 28 июня с помощью рандомайзера. После этого владелец Bentley Роман, который сейчас служит в ВСУ, лично передаст ключи от автомобиля победителю, отмечают в "Украинской команде".

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