Сыночек родился, когда отец был в плену: невероятное фото защитника Мариуполя с новорожденным

Защитник Мариуполя по имени Всеволод впервые встретился со своим новорожденным сыном. После долгой и изнурительной обороны Мариуполя Всеволод вместе с другими защитникам вышел из "Азовстали", а потом попал в плен российских оккупантов.

Всеволод попал в плен к российским военным еще в мае. Почти три месяца он провел без солнца, свежего воздуха и весточек из дома. При обмене он смог вернуться домой вместе с еще 144 защитниками Украины.

"Мужчина три месяца (!) не был на свежем воздухе. Потерял ногу и возможность двигать рукой, но не потерял жажду к жизни! Держаться и не сломаться ему помогало желание видеть, как растет его сын", - говорится в сообщении.

Маленький Егор родился, пока папа Всеволод был в плену. Сейчас молодая семья уже вместе и ждет протезирования папы в одной из киевских больниц.

Новорожденный малыш поддерживает своего героя первыми улыбками на пути к восстановлению.

Фото: Защитник Мариуполя Всеволод после плена впервые встретился с новорожденным сыном (t.me/zhinky_zi_stali)

"История этих двоих - напоминание всем нам о том, что после тьмы всегда наступает свет. Мы искренне верим, что всех наших защитников ждет долгое и счастливое будущее", - подчеркнули в сообщении.