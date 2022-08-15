Сыночек родился, когда отец был в плену: невероятное фото защитника Мариуполя с новорожденным
Защитник Мариуполя по имени Всеволод впервые встретился со своим новорожденным сыном. После долгой и изнурительной обороны Мариуполя Всеволод вместе с другими защитникам вышел из "Азовстали", а потом попал в плен российских оккупантов.
О защитнике Мариуполя рассказали в Telegram-канале "Женщины из стали".
Всеволод попал в плен к российским военным еще в мае. Почти три месяца он провел без солнца, свежего воздуха и весточек из дома. При обмене он смог вернуться домой вместе с еще 144 защитниками Украины.
"Мужчина три месяца (!) не был на свежем воздухе. Потерял ногу и возможность двигать рукой, но не потерял жажду к жизни! Держаться и не сломаться ему помогало желание видеть, как растет его сын", - говорится в сообщении.
Маленький Егор родился, пока папа Всеволод был в плену. Сейчас молодая семья уже вместе и ждет протезирования папы в одной из киевских больниц.
Новорожденный малыш поддерживает своего героя первыми улыбками на пути к восстановлению.
Фото: Защитник Мариуполя Всеволод после плена впервые встретился с новорожденным сыном (t.me/zhinky_zi_stali)
"История этих двоих - напоминание всем нам о том, что после тьмы всегда наступает свет. Мы искренне верим, что всех наших защитников ждет долгое и счастливое будущее", - подчеркнули в сообщении.
Кстати, ранее мы писали о том, дочь защитника из "Азова" рассказала о последнем звонке от отца.
А еще рассказывали о том, что защитник Мариуполя из "Азова" после плена наконец-то встретился с невестой.