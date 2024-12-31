Захисник Маріуполя Діанов збирається одружитися вдруге: романтичне фото

Діанов збирається одружитися

Це підтверджує кадр, який опублікував у блозі захисник, а також підпис до нього. На своїй сторінці він оприлюднив спільне фото з обраницею, проте її обличчя поки що вирішив приховати. Він позує з посмішкою на обличчі, а його кохана, як можна побачити, має темне волосся середньої довжини.

"Вона сказала "так", - коротко підписав знімок захисник Маріуполя. Поки що ніяких інших подробиць він розсекречувати не став.

Михайло Діанов і його кохана (фото: instagram.com/dianovmiha)

Реакція мережі

Тим часом друзі та шанувальники вітають пару з важливим рішенням та залишають для них купу приємних слів. Ось деякі їхні коментарі:

"Вітаю, рідний", - написав ведучий Олексій Суханов

"Мої найщиріші вітання, тішуся за вас! Хай доля буде щасливою"

"Вітаю! Бажаю вам щасливого і довгого життя разом, і діточок здоровеньких та щасливих"

"Кохання безмежного! Я щиро радий за вас"

"Щирі вітання, найщиріші найкращі побажання"

"Бажаю мирної України вашій сім'ї"

Що відомо про особисте життя Михайла Діанова

Військовослужбовець у минулому вже мав шлюб, який розпався. У цих стосунках у нього з колишньою обраницею народилася донька. У березні цього року Діанов заявляв про те, що його серце вільне і він нарешті готовий до нових стосунків.

"Я дуже романтична людина. Пройшло багато часу, я почув слова з пісні "Дим", в яких співалося: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", і зрозумів, що я нарешті забув свою колишню дружину. Я зараз абсолютно вільний і навіть можливо готовий до нових стосунків", - говорив Михайло в проєкті "Пісня мого життя".

Доньку військовослужбовця звати Катерина, а колишню дружину - Ольга. У минулому він також зізнавався, що йому важко було пережити розрив і він навіть намагався повернути ексобраницю, проте возз'єднання між ними не вийшло.

Михайло Діанов з колишньою дружиною та донькою (фото: instagram.com/dianovmiha)

Хто такий Михайло Діанов

Це український військовослужбовець, старший сержант 36-ї ОМБр Збройних сил України, оборонець Маріуполя, кавалер ордена "За мужність" другого та третього ступенів, почесний громадянин Тернополя. У вересні 2022 року Михайла звільнили з полону, куди він потрапив під час оборони "Азовсталі".

Михайло Діанов (фото: instagram.com/dianovmiha)