Защитник Мариуполя Дианов собирается жениться во второй раз: романтическое фото

Дианов собирается жениться

Это подтверждает кадр, который опубликовал в блоге защитник, а также подпись к нему. На своей странице он обнародовал совместное фото с избранницей, однако ее лицо пока решил скрыть. Он позирует с улыбкой на лице, а его возлюбленная, как можно увидеть, имеет темные волосы средней длины.

"Она сказала "да", - коротко подписал снимок защитник Мариуполя. Пока что никаких других подробностей он рассекречивать не стал.

Михаил Дианов и его возлюбленная (фото: instagram.com/dianovmiha)

Реакция сети

Тем временем друзья и поклонники поздравляют пару с важным решением и оставляют для них кучу приятных слов. Вот некоторые их комментарии:

"Поздравляю, родной", - написал ведущий Алексей Суханов

"Мои самые искренние поздравления, радуюсь за вас! Пусть судьба будет счастливой"

"Поздравляю! Желаю вам счастливой и долгой жизни вместе, и детишек здоровеньких и счастливых"

"Любви безграничной! Я искренне рад за вас"

"Искренние поздравления, самые искренние наилучшие пожелания"

"Желаю мирной Украины вашей семье"

Что известно о личной жизни Михаила Дианова

Военнослужащий в прошлом уже имел брак, который распался. В этих отношениях у него с бывшей избранницей родилась дочь. В марте этого года Дианов заявлял о том, что его сердце свободно и он наконец готов к новым отношениям.

"Я очень романтичный человек. Прошло много времени, я услышал слова из песни "Дим", в которых пелось: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", и понял, что я наконец-то забыл свою бывшую жену. Я сейчас абсолютно свободен и даже возможно готов к новым отношениям", - говорил Михаил в проекте "Пісня мого життя".

Дочь военнослужащего зовут Екатерина, а бывшую жену - Ольга. В прошлом он также признавался, что ему тяжело было пережить разрыв и он даже пытался вернуть экс-избранницу, однако воссоединения между ними не получилось.

Михаил Дианов с бывшей женой и дочкой (фото: instagram.com/dianovmiha)

Кто такой Михаил Дианов

Это украинский военнослужащий, старший сержант 36-й ОМБр Вооруженных сил Украины, защитник Мариуполя, кавалер ордена "За мужество" второй и третьей степеней, почетный гражданин Тернополя. В сентябре 2022 года Михаила освободили из плена, куда он попал во время обороны "Азовстали".

Михаил Дианов (фото: instagram.com/dianovmiha)