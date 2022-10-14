Захисник "Азовсталі" передає побратимам 23 млн гривень донатів після допомоги Ахметова

"Усі ваші донати передаю на лікування побратимам! Вони мають знайти правильне і чесне застосування. Я отримав колосальну суму допомоги від простих громадян. Загалом 23 млн 430 тисяч грн. Нема достатніх слів вдячності всім вам. Я планував їх витратити на лікування.

Однак, як я вже казав раніше Рінат Ахметов і футбольний клуб "Шахтар" вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком кращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука", - написав Діанов.

Морський піхотинець сподівається, що зібрані людьми понад 23 млн грн допоможуть зберегти здоров’я багатьом ветеранам.

"Я знаю, що мені пощастило більше ніж багатьом хлопцям. Я мрію про те, що так само я зможу допомогти й іншим хлопцям. Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками більше. Тому, я вирішив спрямувати всі зібрані кошти моїм побратимам. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України", - заявив Діанов.