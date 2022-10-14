Защитник "Азовстали" передает собратьям 23 млн гривен донатов после помощи Ахметова

"Все ваши донаты передаю на лечение собратьям! Они должны найти правильное и честное применение. Я получил колоссальную сумму помощи от простых граждан. Всего 23 млн 430 тысяч грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам. Я планировал их потратить на лечение.

Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за рубежом, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука", - написал Дианов.

Морской пехотинец надеется, что собранные людьми более 23 млн. грн помогут сохранить здоровье многим ветеранам.

"Я знаю, что мне повезло больше чем многим ребятам. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями больше. Поэтому я решил направить все собранные". средства моим собратьям. Вы стремились помочь мне одному, а, надеюсь, поможете многим защитникам Украины", - заявил Дианов.