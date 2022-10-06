Захищають від злих сил: у Фінляндії місцеві зв’язали 20 тисяч вовняних шкарпеток для ЗСУ

У Львів привезли 20 тисяч вовняних шкарпеток, які зв’язали фінські жінки та чоловіки для українських воїнів. Люди відгукнулись на прохання фінської диригентки українського походження Далі Стасевської.

Зокрема, після того ,як Росія напала на Україну, то Даля і її два брати Лукас і Юстас активно допомагають Збройним силам України. Про це пише Радіо Свобода .

Як зв'язали шкарпетки

Даля Стасевська працює диригенткою оркестру у фінському місті Лахті. Там проживають понад 100 тисяч мешканців, у яких хоббі - в’язання вовняних шкарпеток.

Жінка через місцеву пресу вона звернулась до мешканців із проханням нав’язати шкарпеток для українських воїнів. Через тиждень Даля планувала поїздку у Львів на концерт та везла гуманітарну допомогу - автомобіль для ЗСУ. Вона дуже здивувалась, коли фіни принесли 20 тисяч шкарпеток.

Фіни зв’язали 20 тисяч вовняних шкарпеток для українських воїнів (facebook.com/daliastasevskaofficial)

"Думала, може тисячу шкарпеток зв’яжуть, а народу було так багато, що від думки, як я це зможу перевезти, мене кинуло у піт. Отаке тепло від Фінляндії я привезла! Хотіла, коли наступає зима, передати військовим тепло", - каже Даля Стасевська.

В автомобіль, який вона привезла для ЗСУ вмістилось лише 10 тисяч шкарпеток. Другу частину привезуть із Фінляндії через два тижні вже наступною шостою машиною для воїнів.

Даля Стасевська придбала для ЗСУ вже п'ять машин (facebook.com/daliastasevskaofficial)

До того ж кожна пара шкарпеток оригінальна і схожих немає. Також вони всі зв'язані з якісних вовняних ниток.

Чому фіни в'яжуть шкарпетки

За словами Далі Стасевської, у її родині у Фінляндії всі в’яжуть шкарпетки, навіть чоловіки. Матері в’яжуть шкарпетки своїм дітям, дідусі - своїм онукам

"В Україні є вишиванка, а у Фінляндії - вовняні шкарпетки. Цього літа я сама навчилася в'язати. Якщо на Різдво ти не отримаєш у подарунок вовняні шкарпетки, то це трагедія, тому що нові вовняні шкарпетки мають бути кожного року", - каже вона.

Фіни зв’язали 20 тисяч вовняних шкарпеток для українських воїнів (facebook.com/daliastasevskaofficial)

У фінів в народі існує прикмета: зв’язані власноруч і з любов’ю шкарпетки гріють тіло, душу, захищають від злих сил.

Також вона каже, що фіни добре пам’ятають російську агресію, тому вони хочуть підтримати Україну.

"Фіни розуміють, що Україна тепер проходить. Ми це все знаємо. Фіни добре пам’ятають російську агресію, окупацію. Хоч це не було так жорстоко, як в Україні. Ми воювали з Росією і вони теж пробували нас знищити, забрали Карелію, знищили карельську культуру тотально", - розповідає Даля Стасевська.

Також, коли Росія напала на Україну, то Даля виступала у США. Коли вона дізналась про війну, то вирішила, що повертається в Європу і допомагатиме українцям, бо відчуває себе українкою.

Бабуся Далі - біолог-хімік із Києва, яка поїхала працювати спершу в Естонію, а потім у Литву. Тоді татові Далі було 18 років. Він навчався у Талліні і там познайомився з мамою Далі - фінкою. Батько Далі - Андрій Стасевський - художник.

"Я - фінка, але у мене українське серце",- додала вона.

Зазначається, що перша частина вовняних шкарпеток уже днями буде гріти українських воїнів на передовій.