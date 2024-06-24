Захищають серце та покращують волосся: цей незвичайний продукт дуже корисний для здоров'я

Каперси - це квіткові бутони куща каперсника, який зараз вирощують по всьому світу. Мало хто знає, що це за продукт та який він на смак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що таке каперси

Каперси зазвичай маленькі, круглі та темно-зеленого кольору. Це бруньки каперсового куща.

Відомо, що раніше їх вирощували лише в Середземномор'ї та деяких частинах Азії.



Більшість людей не усвідомлюють, що каперси, які усі купують в скляних банках у супермаркеті - це квітка рослини, яка ще розвивається.

Якщо їх залишити дозрівати, а не збирати, вони розквітають елегантними, майже тропічними рожево-білими квітами. Якщо їх зібрати та зберегти в солі чи розсолі, вони стануть чудовим кулінарним прийомом, щоб підбадьорити будь-яку страву, піднявши її до чогось більш витонченого.

Користь для здоров'я

Продукт має антидіабетичні та антиоксидантні властивості, містить фосфор, кальцій, холін, мідь, залізо, йод, калій, марганець, натрій, а також вітаміни С, А, Е, РР, К і групи B.

Каперси допомагають підтримувати здоров'я репродуктивної системи жінок. Також бутони каперсника багаті на клітковину, а тому добре діють на травну систему, насичують організм. У продукті додатково міститься вітамін А, який покращує здоров'я волосся, нігтів і шкіри.

До того ж вони позитивно впливають на опорно-руховий апарат, м'язову систему. А ще допомагають підтримувати роботу серцево-судинної системи, зменшуючи ризики виникнення патологій серця.

Які на смак каперси

Каперси вирізняються трохи терпкуватим і гострим смаком. Найбільше вони нагадують гірчицю - і це не дивно, адже містять гірчичну олію.

У свіжому вигляді каперси дуже гірчать, тому їдять їх лише консервованими, соленими, маринованими. Під час вибору продукту зверніть увагу на розмір бутонів. Вважається, чим менші каперси, тим яскравіший у них смак.

Віддавайте перевагу каперсам у скляній банці зі щільною кришкою. Звертайте також увагу на маринад, щоб він не був каламутним на вигляд.

До того ж при нагріванні вони швидко втрачають смак. Тому в гарячі страви додавайте їх за 5-7 хвилин до того, як заберете їжу з вогню.

Окрім того, надмірне вживання каперсів може призвести до набряків та підвищення артеріального тиску. Тому людям із захворюваннями нирок та сечовидільної системи слід уникати надмірного вживання.