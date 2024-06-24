Чи можуть вегетаріанці худнути, не вживаючи м'яса: Фітнес-тренер Мандзяк розставив крапки над "і"

Багато людей у світі не вживають продуктів тваринного походження. Чи може людина схуднути, не вживаючи м'яса, яєць тощо?

На це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна відповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Відповідь фітнес-тренера Віктора Мандзяка

За словами експерта, деякі вегетаріанці окрім овочів та рослинної їжі споживають ще й молочні продукти.

"Наприклад, з бобовими можна отримати достатньо білку для того, щоб нарощувати маскулатуру.

Віктор зазначив, що рослинний білок містить в середньому дещо гірший амінокислотний склад, ніж тваринний, але якщо вміло комбінувати джерела рослинного білка, то людина може отримати все потрібне.

Для довідки

Вегетаріанство — це філософія або спосіб життя, коли людина відмовляється від споживання м'яса тварин і продуктів їхньої загибелі. Основні мотиви вегетаріанства можуть включати етичні, здоров'язберігаючі, екологічні та релігійні міркування.

Основні типи вегетаріанства включають:

Лакто-ово-вегетаріанство: люди, які споживають яйця і молочні продукти (лакто), але не м'ясо.

Лакто-вегетаріанство: це форма вегетаріанства, де дозволяються молочні продукти, але не яйця і м'ясо.

Ово-вегетаріанство: включає у споживання яйця, але не молочні продукти і м'ясо.

Веганство: строгий вегетаріанський підхід, що виключає будь-які продукти тваринного походження, включаючи м'ясо, молоко, яйця, мед та інші продукти.