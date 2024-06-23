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Наслідки - катастрофічні. Названо овочі, які категорично не можна їсти сирими

Неділя 23 червня 2024 12:00
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Наслідки - катастрофічні. Названо овочі, які категорично не можна їсти сирими Фото: Які овочі не можна їсти сирими (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Овочі – основа здорового харчування кожної людини. Це цінне джерело вітамінів, клітковини та мінералів. Ми їмо їх вареними, запеченими або сирими. Однак не всі з них можна їсти в необробленому вигляді. Наслідки можуть бути катастрофічними.

Які саме овочі не вживаються сирими, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Овочі - корисні

Рекомендована добова норма споживання овочів - не менше 4-5 порцій. Одна порція відповідає, наприклад, одному перцю, одному помідору, склянці шпинату, склянці овочевого соку або двом стеблам селери.

Ці 6 овочів не можна їсти сирими

Взимку, коли не вистачає свіжих сезонних овочів, відмінним рішенням є заморожені та мариновані овочі. Їх заготовують у розпал сезону, коли фрукти та овочі стиглі, свіжі та мають найбільшу поживну цінність. Традиційні в українській кухні квашені капуста, огірки та буряк є чудовим джерелом вітамінів і пробіотичних бактерій. Ферментовані продукти, як і пробіотики, містять бактерії, які підтримують імунітет. Однак є деякі овочі, які не можна їсти сирими.

Картопля

Вживання сирої картоплі може викликати проблеми зі шлунком, а соланін, що міститься в бульбах, може призвести до отруєння та смерті.

Шпинат

Регулярне вживання сирого шпинату може призвести до проблем з нирками. Це пов’язано з вмістом оксалатів. Вони також можуть сприяти дефіциту вітаміну D і магнію.

Ревінь

Як і шпинат, ревінь містить оксалати, надмірне вживання яких призводить до порушення функції нирок і систем, дефіциту вітаміну D і магнію.

Квасоля

Квасоля та інші бобові в сирому вигляді можуть перешкоджати засвоєнню корисних поживних речовин. Вони важко засвоюються, тому можуть бути небезпечними для людей з чутливим травним трактом і дефіцитом заліза.

Баклажани

Баклажани містять велику кількість соланіну, який шкідливий для здоров'я. крім того, він має тверду шкірку і гірку м’якоть. Щоб баклажани вийшли смачними, їх потрібно запекти або обсмажити на грилі і приправити.

Щавель

Як і шпинат і ревінь, він містить оксалати, надмірне споживання яких призводить до розладів нирок і систем, дефіциту вітаміну D і магнію.

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Раніше ми розповідали про топ-5 продуктів, з яких можна отримати пробіотики, і для чого вони нашому організму.

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