Наслідки - катастрофічні. Названо овочі, які категорично не можна їсти сирими
Овочі – основа здорового харчування кожної людини. Це цінне джерело вітамінів, клітковини та мінералів. Ми їмо їх вареними, запеченими або сирими. Однак не всі з них можна їсти в необробленому вигляді. Наслідки можуть бути катастрофічними.
Які саме овочі не вживаються сирими, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Овочі - корисні
Рекомендована добова норма споживання овочів - не менше 4-5 порцій. Одна порція відповідає, наприклад, одному перцю, одному помідору, склянці шпинату, склянці овочевого соку або двом стеблам селери.
Ці 6 овочів не можна їсти сирими
Взимку, коли не вистачає свіжих сезонних овочів, відмінним рішенням є заморожені та мариновані овочі. Їх заготовують у розпал сезону, коли фрукти та овочі стиглі, свіжі та мають найбільшу поживну цінність. Традиційні в українській кухні квашені капуста, огірки та буряк є чудовим джерелом вітамінів і пробіотичних бактерій. Ферментовані продукти, як і пробіотики, містять бактерії, які підтримують імунітет. Однак є деякі овочі, які не можна їсти сирими.
Картопля
Вживання сирої картоплі може викликати проблеми зі шлунком, а соланін, що міститься в бульбах, може призвести до отруєння та смерті.
Шпинат
Регулярне вживання сирого шпинату може призвести до проблем з нирками. Це пов’язано з вмістом оксалатів. Вони також можуть сприяти дефіциту вітаміну D і магнію.
Ревінь
Як і шпинат, ревінь містить оксалати, надмірне вживання яких призводить до порушення функції нирок і систем, дефіциту вітаміну D і магнію.
Квасоля
Квасоля та інші бобові в сирому вигляді можуть перешкоджати засвоєнню корисних поживних речовин. Вони важко засвоюються, тому можуть бути небезпечними для людей з чутливим травним трактом і дефіцитом заліза.
Баклажани
Баклажани містять велику кількість соланіну, який шкідливий для здоров'я. крім того, він має тверду шкірку і гірку м’якоть. Щоб баклажани вийшли смачними, їх потрібно запекти або обсмажити на грилі і приправити.
Щавель
Як і шпинат і ревінь, він містить оксалати, надмірне споживання яких призводить до розладів нирок і систем, дефіциту вітаміну D і магнію.
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