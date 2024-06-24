Защищают сердце и улучшают волосы: этот необычный продукт очень полезен для здоровья
Каперсы - это цветочные бутоны куста каперсника, который сейчас выращивают по всему миру. Мало кто знает, что это за продукт и какой он по вкусу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Что такое каперсы
Каперсы обычно маленькие, круглые и темно-зеленые. Это почки каперсового куста.
Известно, что раньше их выращивали только в Средиземноморье и некоторых частях Азии.
Большинство людей не осознают, что каперсы, которые все покупают в стеклянных банках в супермаркете - это цветок еще развивающегося растения.
Если их оставить созревать, а не собирать, они расцветают изящными, почти тропическими розово-белыми цветами. Если их собрать и сохранить в соли или рассоле, они станут отличным кулинарным приемом, чтобы взбодрить любое блюдо, подняв его к чему-то более утонченному.
Польза для здоровья
Продукт обладает антидиабетическими и антиоксидантными свойствами, содержит фосфор, кальций, холин, медь, железо, йод, калий, марганец, натрий, а также витамины С, А, Е, РР, К и группы B.
Каперсы помогают поддерживать здоровье репродуктивной системы женщин. Также бутоны каперсника богаты клетчаткой, а потому хорошо действуют на пищеварительную систему, насыщают организм. В продукте дополнительно содержится витамин А, улучшающий здоровье волос, ногтей и кожи.
К тому же они оказывают положительное влияние на опорно-двигательный аппарат, мышечную систему. А еще помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, уменьшая риски возникновения патологий сердца.
Какие по вкусу каперсы
Каперсы отличаются немного терпким и острым вкусом. Больше всего они напоминают горчицу - и это не удивительно, ведь содержат горчичное масло.
В свежем виде каперсы очень горчат, поэтому едят их только консервированными, солеными, маринованными. При выборе изделия обратите внимание на размер бутонов. Считается, чем меньше каперсы, тем ярче у них вкус.
Отдавайте предпочтение каперсам в стеклянной банке с плотной крышкой. Обращайте внимание также на маринад, чтобы он не был мутным с виду.
К тому же при нагревании они быстро теряют вкус. Поэтому в горячие блюда добавляйте их за 5-7 минут до того, как уберете еду из огня.
Кроме того, чрезмерное употребление каперсов может привести к отекам и повышению артериального давления. Поэтому людям с заболеваниями почек и мочевыделительной системы следует избегать чрезмерного употребления.
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