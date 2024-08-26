Захищають імунітет і покращують стан шкіри: в яких продуктах найбільше вітаміну С

Про користь вітаміну С або аскорбінової кислоти чули всі. В організмі цей вітамін не виробляється, тому повинен надходити з їжею. Якщо його не отримувати в достатній кількості розвивається гіповітаміноз.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Світлани Фус.
Вітамін С важливий для синтезу колагену, бере участь у відновленні шкіри, кісток, суглобів, зв’язок, у процесі згортання крові, потрібний для еластичності і міцності судинної стінки, для імунного захисту.
Добова потреба 70 -100 мг. За словами експерта, її не важко набрати в будь-який час року, треба тільки знати де вітамін С знаходиться в достатній кількості.
Дуже важливо максимально зберегти цей вітамін у продуктах. Вітамін C водорозчинний - нестійке з’єднання, розпадається при тривалому зберіганні. Аскорбінова кислота легко окислюється.
Продукти не можна зберігати в металевих місткостях, оскільки аскорбінова кислота вступає в реакцію. Вітамін C також не варто піддавати впливу світла, підвищеної вологості повітря.
Сушка, нарізка, тривалий нагрівання продуктів у каструлі з відкритою кришкою, повторний розігрів страв, мідний або залізний кухонний посуд руйнують потужний антиоксидант.
Тому краще вживати різноманітні овочі і фрукти у свіжому, замороженому або квашеному вигляді, відповідно до пори року.
Найбільше вітаміну С у таких продуктах:
Нестача аскорбінової кислоти негативно позначається на самопочутті - з'являється швидка стомлюваність, неуважність. Якщо не усунути проблему, можуть початися серйозні захворювання:
Запідозрити нестачу вітаміну С можна за такими ознаками:
Включивши в раціон відвар шипшини, кріп, чорну смородину, цитрусові, можна виправити ситуацію. У холодний сезон відмінною профілактикою авітамінозу буде вживання квашеної капусти та лимонів.
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