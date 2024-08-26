Защищают иммунитет и улучшают состояние кожи: в каких продуктах больше всего витамина С

О пользе витамина С или аскорбиновой кислоты слыхали все. В организме этот витамин не вырабатывается, потому должен поступать с едой. Если его не получать в достаточном количестве развивается гиповитаминоз.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Светланы Фус.
Витамин С важен для синтеза коллагена, участвует в восстановлении кожи, костей, суставов, связок, в процессе свертывания крови, необходим для эластичности и прочности сосудистой стенки, для иммунной защиты.
Суточная потребность 70-100 мг. По словам эксперта, ее не трудно набрать в любое время года, нужно только знать, где витамин С находится в достаточном количестве.
Очень важно максимально сохранить этот витамин в продуктах. Витамин C водорастворимый - неустойчивое соединение, распадается при длительном хранении. Аскорбиновая кислота легко окисляется.
Продукты нельзя хранить в металлических емкостях, поскольку аскорбиновая кислота вступает в реакцию. Витамин C также не следует подвергать воздействию света, повышенной влажности воздуха.
Сушка, нарезка, длительный нагрев продуктов в кастрюле с открытой крышкой, повторный разогрев блюд, медная или железная кухонная посуда разрушают мощный антиоксидант.
Поэтому лучше употреблять разнообразные овощи и фрукты в свежем, замороженном или квашеном виде, согласно времени года.
Больше всего витамина С в таких продуктах:
Недостаток аскорбиновой кислоты отрицательно сказывается на самочувствии - появляется быстрая утомляемость, невнимательность. Если не устранить проблему, могут начаться серьезные заболевания:
Заподозрить недостаток витамина С можно по следующим признакам:
Включив в рацион отвар шиповника, укроп, черную смородину, цитрусовые, можно поправить ситуацию. В холодный сезон отличной профилактикой авитаминоза будет употребление квашеной капусты и лимонов.
Ранее мы сообщали о 5 факторах, снижающих усвоение витаминов.
Также мы писали, можно ли принимать витамины без назначения врача.