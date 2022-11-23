Захищаючи Україну, загинув молодий артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець

На фронті в Донецькій області в бою з російськими окупантами загинув воїн ЗСУ, артист Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Молодому захиснику України було 26 років. Воїн загинув у боях під Бахмутом, де вже кілька місяців тривають найзапекліші битви, і ворог марно намагається прорвати оборону ЗСУ.

"В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині Захисника. Вічна слава і пам’ять нашому Герою!" - йдеться у публікації.

Воїн ЗСУ, артист Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com/operetta.kiev1)

Повідомляється, що Вадим Васильович, уродженець Донецька, здобув вічну славу на передовій 13 листопада.

Як передали в Народицькій селищній військовій адміністрації, Хлуп'янець з червня 2014 року мав статус переселенця з Донецька та був зареєстрований у н.п. Старий Дорогинь.

"Неможливо підібрати слова, щоб виразити наші співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль втрати разом з рідними та близькими загиблого. Хай пам'ять про героя живе вічно в наших серцях! Слава воїну-захиснику України", - пишуть в адміністрації у Facebook.

Український військовий та артист Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com/Narodychi)

Вадим Хлуп'янець закінчив Київський хореографічний коледж. Працював на посаді артиста балету Київського національного академічного театру оперети.

Також захоплювався спортом та активно грав за театр. У 2017 році був визнаний найкращим бомбардиром у турнірі з мініфутболу серед театральних команд Києва.

Мав також акторський досвід - знявся у трагікомедії режисера Дмитра Томашпільського "Ржака" (фільм вийшов на екрани 2018 року).

Молодий талановитий артист балету вирішив зі зброєю в руках у лавах українського війська обороняти батьківщину від російських загарбників.

Вадим Хлуп'янець захищав Україну на передовій (фото: facebook.com/Anatolii.Pidhorodetskyi)

Українці у мережі висловлюють рідним та близьким захисника глибокі щирі співчуття, дякують за мужність та самопожертву в ім'я свободи та суверенітету нашої держави та всіх її жителів.

Світла пам'ять Герою!

Доземний уклін всім загиблим Героям! Вічна пам'ять!

Дирекція та колектив Львівської національної опери в глибокому зажурені висловлює співчуття родині та колективу Національного театру оперети у зв'язку з загибеллю на війні творчої людини, артиста балету Вадима Хлуп'янця. Хай Господь прийме в обійми свої…

Вічна пам'ять, спочивай з миром, мій партнер по Доріану. Скільки може ця війна забирати наших найкращих хлопців, справжніх борців?

Які величезні Небесні Тисячі... Який жаль! Відлітають найкращі... Низький уклін! Світла пам'ять Герою! Сім'ї та колективу - сили пережити втрату... Перемоги нам усім! Адже найкраща пам'ять про Героїв - ПЕРЕМОГА і вільна неподільна Україна!

Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)

Боже, тобі б ще жити й жити... Як це страшно. Вічна пам'ять

Вічна пам'ять Герою! Низький тобі уклін. Співчуття рідним та близьким.

Вічна пам'ять ГЕРОЮ - Захиснику України! Жаль і дуже сумно, що така світла гарна молода Людина відійшла у Вічність... Щирі співчуття сім'ї...

Боже мій, скільки гідних українців гине від виродків! Світла пам'ять Герою

Мені дуже шкода, співчуваю всім рідним та друзям нашого героя. Вічна пам'ять, герої не вмирають до поки ми всі будемо пам'ятати їх подвиг, їх самопожертву в ім'я України. Вічна пам'ять і подяка за наше життя.

Захисник України Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)