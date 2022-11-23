Захищаючи Україну, загинув молодий артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець
На фронті в Донецькій області в бою з російськими окупантами загинув воїн ЗСУ, артист Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.
Скорботною звісткою поділилися колеги героя на Facebook-сторінці театру.
Молодому захиснику України було 26 років. Воїн загинув у боях під Бахмутом, де вже кілька місяців тривають найзапекліші битви, і ворог марно намагається прорвати оборону ЗСУ.
"В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині Захисника. Вічна слава і пам’ять нашому Герою!" - йдеться у публікації.
Воїн ЗСУ, артист Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com/operetta.kiev1)
Повідомляється, що Вадим Васильович, уродженець Донецька, здобув вічну славу на передовій 13 листопада.
Як передали в Народицькій селищній військовій адміністрації, Хлуп'янець з червня 2014 року мав статус переселенця з Донецька та був зареєстрований у н.п. Старий Дорогинь.
"Неможливо підібрати слова, щоб виразити наші співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль втрати разом з рідними та близькими загиблого. Хай пам'ять про героя живе вічно в наших серцях! Слава воїну-захиснику України", - пишуть в адміністрації у Facebook.
Український військовий та артист Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com/Narodychi)
Вадим Хлуп'янець закінчив Київський хореографічний коледж. Працював на посаді артиста балету Київського національного академічного театру оперети.
Також захоплювався спортом та активно грав за театр. У 2017 році був визнаний найкращим бомбардиром у турнірі з мініфутболу серед театральних команд Києва.
Мав також акторський досвід - знявся у трагікомедії режисера Дмитра Томашпільського "Ржака" (фільм вийшов на екрани 2018 року).
Молодий талановитий артист балету вирішив зі зброєю в руках у лавах українського війська обороняти батьківщину від російських загарбників.
Вадим Хлуп'янець захищав Україну на передовій (фото: facebook.com/Anatolii.Pidhorodetskyi)
Українці у мережі висловлюють рідним та близьким захисника глибокі щирі співчуття, дякують за мужність та самопожертву в ім'я свободи та суверенітету нашої держави та всіх її жителів.
- Світла пам'ять Герою!
- Доземний уклін всім загиблим Героям! Вічна пам'ять!
- Дирекція та колектив Львівської національної опери в глибокому зажурені висловлює співчуття родині та колективу Національного театру оперети у зв'язку з загибеллю на війні творчої людини, артиста балету Вадима Хлуп'янця. Хай Господь прийме в обійми свої…
- Вічна пам'ять, спочивай з миром, мій партнер по Доріану. Скільки може ця війна забирати наших найкращих хлопців, справжніх борців?
- Які величезні Небесні Тисячі... Який жаль! Відлітають найкращі... Низький уклін! Світла пам'ять Герою! Сім'ї та колективу - сили пережити втрату... Перемоги нам усім! Адже найкраща пам'ять про Героїв - ПЕРЕМОГА і вільна неподільна Україна!
Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)
- Боже, тобі б ще жити й жити... Як це страшно. Вічна пам'ять
- Вічна пам'ять Герою! Низький тобі уклін. Співчуття рідним та близьким.
- Вічна пам'ять ГЕРОЮ - Захиснику України! Жаль і дуже сумно, що така світла гарна молода Людина відійшла у Вічність... Щирі співчуття сім'ї...
- Боже мій, скільки гідних українців гине від виродків! Світла пам'ять Герою
- Мені дуже шкода, співчуваю всім рідним та друзям нашого героя. Вічна пам'ять, герої не вмирають до поки ми всі будемо пам'ятати їх подвиг, їх самопожертву в ім'я України. Вічна пам'ять і подяка за наше життя.
Захисник України Вадим Хлуп'янець (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)
Нагадаємо, у жовтні на фронті загинув український режисер та воїн Василь Яворський. Він був співавтором проекту "Історія Героя", в якому описувалися історії захисників нашої країни та їхні подвиги.
Також ми писали, що у вересні бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал.
А в березні під російським обстрілом загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин.