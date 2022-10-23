На фронті загинув український режисер і воїн Яворський: "розповідав про Героїв, а тепер став ним сам" (фото, відео)

На фронті, обороняючи Україну від російських загарбників, загинув військовий ЗСУ Василь Яворський. До повномасштабного вторгнення РФ він був режисером і працював на телебаченні, був співавтором проекту "Історія Героя", в якому описувалися історії захисників нашої країни, їхні подвиги на передовій.

Про це 23 жовтня розповіли колеги загиблого на Facebook -сторінці телерадіокомпанії "Перший Західний".

"Трагічна звістка з фронту - наш колега, режисер Василь Яворський загинув, як військовий, боєць за справедливість і Герой!" - йдеться у повідомленні.

У ТРК зазначили, що документальні стрічки Яворського із циклу "Історія Героя" не давали забути тих, хто загинув за мирне небо, за правду та за українців.

Василь Яворський, воїн ЗСУ, режисер (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)

"Він той, хто розповідав про Героїв, а тепер став ним сам. Він назавжди залишиться у наших серцях", - пишуть колеги пана Василя.

Колектив висловив щирі співчуття родині, близьким та рідним захисника.

Василь Яворський, захисник України (фото: facebook.com/profile/Василь Яворський)

Як розповіла молода дружина Яворського Світлана Деркач - закохані лише два тижні тому, 10 жовтня, пов'язали себе узами шлюбу - її чоловік загинув на Східному напрямі через ворожий уламок снаряда.

"Мій навіки. Лети. Мій чоловік Василь Яворський загинув на сході від ворожого уламка. Миттєва смерть. Деталі похоронної процесії повідомлю згодом", - написала вона у Facebook.

Василь Яворський та Світлана Деркач одружилися 10 жовтня (фото: facebook.com/svetka.excess)

Українці в коментарях до публікації в мережі висловлюють глибокі співчуття і згадують Яворського доброзичливою, світлою, чуйною та талановитою людиною.

Васька... Васька... Це так боляче, не хочеться вірити. Світла вічна пам'ять та честь, Тобі, Герою.

Щирі співчуття

Світлячок! Мої співчуття, хоч це тільки слова... Васька!!! Немає слів... Вічна та Світла Тобі пам'ять, Васю!!!

Співчуваю... Василь був дуже доброзичливий!

Прийми мої щирі співчуття! Герої не вмирають! Вони завжди будуть у нашій пам'яті та серцях. Тримайтеся!

Я не можу повірити... Ми будемо його пам'ятати завжди...

Василь Яворський (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)

Пропонуємо вам подивитись, які документальні стрічки про українських захисників режисирував Василь Яворський у проекті "Історія Героя". Ось, наприклад, один з останніх випусків про військового капелана, парамедика, ветерана АТО/ООС, захисника Донецького аеропорту Олега Марінченка з позивним "Архітектор", який здобув вічність у серпні на передовій.

Відео: фільми проекту "Історія Героя"

Відео: Василь Яворський загинув на фронті