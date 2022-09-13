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"Жил сценой": в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 11:50
"Жил сценой": в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал На войне погиб Александр Шаповал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Шаповал погиб на фронте в бою с российскими оккупантами 12 сентября.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины
Александр Ткаченко в Telegram.

Танцор воевал в рядах ВСУ, куда записался добровольцем в начале полномасштабного вторжения России.

На фронте Александр был гранатометчиком. Погиб на Донецком направлении возле железнодорожной станции Майорск.

Шаповал преподавал дуэтно-классический танец в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже.

О смерти коллеги также написала балерина Екатерина Кухар в Instagram.

По ее словам, Александр был талантливым человеком и жил сценой.

"Сердце отказывается в это верить... был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена таким жизнью... потому что он один из немногих, кто жил сценой...А теперь его танец стал вечным. Больно, тяжело ... Вечная и светлая память, Саш. Навсегда в сердце, памяти, душе", - написала Кухар.

&quot;Жил сценой&quot;: в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал&quot;Жил сценой&quot;: в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал&quot;Жил сценой&quot;: в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр ШаповалНа войне погиб Александр Шаповал (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

&quot;Жил сценой&quot;: в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал&quot;Жил сценой&quot;: в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал

Погиб Александр Шаповал (facebook.com/kyiv.state.ballet.college)

Напомним, что на войне погиб активист Роман Ратушный, защищавший Протасов Яр от застройщиков.

Также мы писали, что во время спасения раненых собратьев на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор".

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