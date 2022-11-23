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Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

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Среда 23 ноября 2022 07:18
Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец Коллаж РБК-Украина: Вадим Хлупьянец погиб в бою с российскими захватчиками
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Донецкой области в бою с российскими оккупантами погиб воин ВСУ, артист Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Скорбной вестью поделились коллеги героя на Facebook-странице театра.

Молодому защитнику Украины было 26 лет. Воин погиб в боях под Бахмутом, где уже несколько месяцев длятся самые ожесточенные сражения, и враг тщетно тужится прорвать оборону ВСУ.

"В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника. Вечная слава и память нашему Герою!" - говорится в публикации.

Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

Воин ВСУ, артист Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com/operetta.kiev1)

Сообщается, что Вадим Васильевич, уроженец Донецка, обрел вечную славу на передовой 13 ноября.

Как передали в Народицкой поселковой военной администрации, Хлупьянец с июня 2014 года имел статус переселенца из Донецка и был зарегистрирован в н.п. Старый Дорогинь.

"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить наши соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты вместе с родными и близкими погибшего. Пусть память о герое живет вечно в наших сердцах! Слава воину-защитнику Украины", - пишут в администрации в Facebook.

Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

Украинский военный и артист Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com/Narodychi)

Вадим Хлупьянец окончил Киевский хореографический колледж. Работал в должности артиста балета Киевского национального академического театра оперетты.

Также увлекался спортом, и активно играл за театр. В 2017 году был признан лучшим бомбардиром в турнире по минифутболу среди театральных команд Киева.

Имел также актерский опыт - снялся в трагикомедии режиссера Дмитрия Томашпольского "Ржака" (фильм вышел на экраны в 2018 году).

Молодой, талантливый артист балета решил с оружием в руках в рядах украинского войска оборонять родину от российских захватчиков.

Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

Вадим Хлупьянец защищал Украину на передовой (фото: facebook.com/Anatolii.Pidhorodetskyi)

Украинцы в сети выражают родным и близким защитника глубокие искренние соболезнования, благодарят за мужество и самопожертвование во имя свободы и суверенитета нашей державы и всех ее жителей.

  • Светлая память Герою!
  • Поклон до земли всем павшим Героям! Вечная память!
  • Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы в глубоком огорчении выражает соболезнования семье и коллективу Национального театра оперетты в связи с гибелью на войне творческого человека, артиста балета Вадима Хлупьянца. Пусть Господь примет в объятия свои…
  • Вечная память, покойся с миром, мой партнер по Дориану. Сколько может эта война забирать наших лучших ребят, настоящих борцов?
  • Какие огромные Небесные Тысячи... Какая грусть!!! Отлетают лучшие... Низкий поклон! Светлая память Герою! Семье и коллективу - силы пережить потерю... Победы нам всем!!! Ибо лучшая память о Героях - ПОБЕДА и свободная неделимая Украина!

Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим ХлупьянецЗащищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)

  • Боже, тебе бы еще жить и жить... Как это страшно. Вечная память
  • Вечная память Герою! Низкий тебе поклон. Соболезнования родным и близким.
  • Вечная память ГЕРОЮ - Защитнику Украины! Жалко и очень грустно, что такой светлый красивый молодой Человек отошел в Вечность... Искренние соболезнования семье...
  • Боже мой, сколько достойных украинцев погибает от выродков!!! Светлая память Герою
  • Мне очень жаль, сочувствую всем родным и друзьям нашего героя. Вечная память, герои не умирают до тех пор, пока мы все будем помнить их подвиг, их самопожертвование во имя Украины. Вечная память и благодарность за нашу жизнь.

Защищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим ХлупьянецЗащищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим ХлупьянецЗащищая Украину, погиб молодой артист Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец

Защитник Украины Вадим Хлупьянец (фото: facebook.com / Vadym Khlupianets)

Напомним, в октябре на фронте погиб украинский режиссер и воин Василий Яворский. Он был соавтором проекта "История Героя", в котором описывались истории защитников нашей страны и их подвиги.

Также мы писали, что в сентябре бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

А в марте под российскими обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

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