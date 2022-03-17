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Под обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 22:37
Под обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин Фото: Погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин (facebook com)
Автор: Анна Шиканова

Украинский артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин скончался в больнице. 26 февраля он попал под обстрел российских оккупантов и получил тяжелые ранения. 17 марта он умер.

Гибель Артема Дацишина подтвердил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

"Погиб наш коллега, прекрасный Артист, многолетний солист балетной труппы театра и чудесный Человек", - написал Соловьяненко.

Артем Дацишин – лауреат международного конкурса Сергея Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998), артист Национальной оперы Украины. Родом был их Херсона. Ему было 43 года.

О его стиле исполнения говорили: академическая выразительность, романтическая возвышенность, психологическая глубина.

Под обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

Артист Национальной оперы Украины Артем Дацишин

На его счету такие известные партии как: Зигфрид, Принц, Дезире (Лебединое озеро, Щелкунчик, Спящая красавица П. Чайковского), Альберт (Жизель А. Адана), Франц (Коппелия Л. Делиба), Эспадо, Солор (Дон Кихот, Баядерка Л. Минкуса), Жан де Бриен (Раймонда А. Глазунова), Парис, Меркуцио (Ромео и Джульетта С. Прокофьева), Золотой раб (Шехерезада М. Римского-Корсакова), Эскамильо (Кармен-сюита Ж. Бизе – Р. Щедрина).

Прощание состоится 18 марта в 11 часов утра. Кремация на Байковом кладбище.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате ракетных обстрелов в Киеве погибла украинская заслуженная актриса театра и кино Оксана Швец.

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