Косметолог назвала помилку багатьох українців, через яку старіє шкіра

Як використовувати SPF

За словами лікаря, SPF потрібно використовувати обов’язково незалежно від пори року. Він захищає від передчасного старіння шкіри, пігментації, запобігає розвитку раку шкіри, запобігає загострення дерматологічних захворювань, на які впливає УФ-випромінювання.

Однак, захищатиме шкіру SPF 30-50. Нижчий фактор буде діяти протягом коротшого часу і не захищатиме повноцінно.

Підбирайте сонцезахист під тип вашої шкіри. Для жирної та комбінованої використовуйте гелеві текстури, флюїди, пудри, які будуть зменшувати жирний блиск та вирівнювати тон.

Для сухої та нормальної шкіри варто обирати кремові текстури для додаткового зволоження.

Наносьте SPF за 20 хв до виходу на вулицю, щоб він вже почав діяти на шкірі.

"Якщо ви знаходитеся високо в горах чи у теплому кліматі, поновлюйте професійний SPF через кожні 3-4 години для стабільного захисту", - йдеться у повідомленні.

До того ж при поновленні шару засобу не накладайте його на верх старого. Перед повторним нанесенням SPF вмийтеся звичайною водою і тільки потім наносьте засіб. Це забезпечить кращий захист від сонця.

SPF має бути професійним. Тому не варто на ньому економити.

Важливо, що SPF у декоративній косметиці майже не захищає від сонця та діє дуже короткий час. Тому не покладайтеся лише на макіяж, а користуйтеся окремим сонцезахисним засобом.

З якого віку використовувати сонцезахисні засоби

Зазвичай, фахівці рекомендують використовувати сонцезахисні засоби для дітей від 6-місячного віку. До цього віку найкращим захистом від сонця є уникання прямих сонячних променів і використання інших методів захисту, таких як носіння широкополих капелюхів, легкого одягу і перебування в тіні.

Крім того, вибирайте сонцезахисні засоби, які не містять шкідливих хімічних речовин, таких як парабени, фталати, оксибензон та окситоксичних оксидів цинку або титану. Ці речовини можуть викликати алергічні реакції або подразнення шкіри.