Косметолог назвала ошибку многих украинцев, из-за которой стареет кожа

Как использовать SPF

По словам врача, SPF нужно использовать обязательно вне зависимости от времени года. Он защищает от преждевременного старения кожи, пигментации, предотвращает развитие рака кожи, предотвращает обострение дерматологических заболеваний, на которые влияет УФ-излучение.

Однако будет защищать кожу SPF 30-50. Низший фактор будет действовать в течение более короткого времени и не будет защищать полноценно.

Подбирайте солнцезащиту под тип вашей кожи. Для жирной и комбинированной используйте гелевые текстуры, флюиды, пудры, которые будут уменьшать жирный блеск и выравнивать тон.

Для сухой и нормальной кожи следует выбирать кремовые текстуры для дополнительного увлажнения.

Наносите SPF за 20 мин до выхода на улицу, чтобы он начал действовать на коже.

"Если вы находитесь высоко в горах или теплом климате, обновляйте профессиональный SPF через каждые 3-4 часа для стабильной защиты", - говорится в сообщении.

К тому же при обновлении слоя средства не накладывайте его на верх старого. Перед повторным нанесением SPF умойтесь обыкновенной водой и только потом наносите средство. Это обеспечит лучшую защиту от солнца.

SPF должно быть профессиональным. Потому не стоит на нем экономить.

Важно, что SPF в декоративной косметике почти не защищает от солнца и действует очень короткое время. Поэтому не полагайтесь только на макияж, а пользуйтесь отдельным солнцезащитным средством.

С какого возраста использовать солнцезащитные средства

Обычно специалисты рекомендуют использовать солнцезащитные средства для детей от 6-месячного возраста. До этого возраста лучшей защитой от солнца является избегание прямых солнечных лучей и использование других методов защиты, таких как ношение широкополых шляп, легкой одежды и пребывания в тени.

Кроме того, выбирайте солнцезащитные средства, не содержащие вредных химических веществ, таких как парабены, фталаты, оксибензон и окситоксические оксиды цинка или титана. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции или раздражение кожи.