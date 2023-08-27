Защищает от вредителей и грибков. Как из бархатцев приготовить удобрение для грядок

Бархатцы являются не только красивыми цветами, они могут стать и отличным органическим удобрением для грядок. Это растение своим запахом способно отпугивать некоторых вредителей, а настой из него хорошо обеззараживает почву от спор грибков и бактерий.

О том, как сделать удобрение из бархатцев, рассказали на You Tube канале "Дім та присадибна ділянка".

Чем полезны бархатцы

Бархатцы являются прекрасным удобрением благодаря высокому содержанию микроэлементов. В растении есть вещество, которое препятствует развитию патогенной группы микроорганизмов и наделяет почву антисептическими свойствами.

Эти цветы служат хорошей приманкой для земляных червей, экскременты которых играют роль удобрений для культурных растений.

"Садоводы уже давно знают о пользе, которую способны предоставить эти цветы для выращивания урожая, широко применяют их в разных вариантах. Известно, что даже просто высаженные вблизи грядок, бархатцы уже обогащают почву питательными веществами и защищают растения от болезней и вредителей. Этот эффект усиливается многократно, если приготовить из них удобрение", - говорит огородница.

Эти цветы выращивают в качестве сидератов, чтобы улучшить структуру почвы, используют как мульчу.

"Корни растения выделяет тиофен, который отпугивает почвенных вредителей, а также угнетает рост некоторых сорняков, в частности пырея и хвоща", - говорит огородница.

Запах цветов не любит тля и колорадский жук. Поэтому, посеяв эти цветы по периметру грядок, хозяева защищают растения от вредителей. Их можно сажать возле клубники, капусты и других овощей.

Как сделать удобрение из бархатцев

"Даже увядшие бархатцы можно использовать с пользой. Все части растения годиться в качестве органического удобрения. Их можно закопать в землю на глубину штыка лопаты. И это удобрение будет служить несколько лет", - говорит хозяйка.

Также она советует, если вы готовите грядки к посадке озимого лука и чеснока стоит сделать зеленое удобрение для них. Для этого нарезать стебли и цветы, засыпать в 10 л ведро, чтобы заполнили на половину. А потом залить теплой водой и оставить на 2-3 дня.

"Потом нужно процедить этот настой и 1 л развести в 10 л воды. Тогда полить грядки. Такой настой действует губительно на бактерии, вирусы и грибки. Благодаря такому раствору снижается кислотность почвы", - говорит хозяйка.

Бархатцы также хорошо подходят для компостирования. Если есть большие стебли, то их желательно измельчить, затем добавить слой прошлогоднего компоста и все полить водой.

"Бархатцами можно и мульчировать плодово-ягодные деревья, кустарники, посадки клубники и овощей. Они предотвращают рост сорняков и борются с вредителями - медведкой, проволочкой. Такая мульча насыщает почву азотом", - говорит огородница.

Также она советует после отцветания растения срезать наземную часть, а корни оставлять в почве - они будут улучшать ее качество.

"Несмотря на все полезные свойства, бархатцы имеют и определенные ограничения. Их нельзя сажать рядом с бобовыми - фасолью, горохом, соей и т. д. Цветы выделяют вещества, препятствующие нормальному развитию этих растений", - предостерегает хозяйка.