Захищає від хвороб серця чи провокує їх? Ось як насправді вино впливає на здоров'я

Що таке "французький" парадокс

Результати проекту MONICA на початку 90-х років ХХ показали, що хоч харчування французів має велику кількість насичених жирів, водночас у них спостерігається низька смертність від атеросклеротичних серцево-судинних захворювань.

Вчені намагались пояснити цей парадокс регулярним споживанням вина, адже у Франції його п’ють більше ніж в інших країнах Західної Європи.

"Хоча насправді Греція, Іспанія з Італією також мають нижчі показники захворюваності на ішемічну хворобу серця та смертності від інфарктів та інсультів при високому рівні споживання харчового жиру та за аналогічного впливу інших класичних факторів ризику захворювань серця і судин", - каже лікар.

Досі точаться дебати щодо причин цього парадоксу і ключову роль у цьому займає вино. Мета-аналіз 2011 року підтвердив кореляцію між споживанням вина, ризиком серцево-судинних хвороб і смертності він них.

Як вино впливає на серцево-судинні хвороби

"Мінімальна кількість небезпечних серцево-судинних станів спостерігається при споживанні вина еквівалентному 21 г чистого етанолу. Менш достовірна асоціація простежується між споживанням пива та ризиком порушень серцевого та мозкового кровообігу. Подібний зв’язок не встановлено щодо інших алкогольних напоїв, споживання яких ймовірно не має протективної дії", - пояснює Швець.

Мінімальне або помірне споживання вина показує зв'язок зі зменшенням ризику серцево-судинних хвороб, тоді як надмірне вживання вина або запійне пияцтво зумовлює істотне підвищення ризику.

Щодо небезпечної кількості етанолу в одній порції оцінка вчених різниться й коливається від 8 г до 20 г.

"Більшість міжнародних та національних експертних організацій наполягають на тому, що безпечною є доза алкоголю - 0 мл етанолу на добу і не рекомендують починати його вживання. Тим, хто вживає алкогольні напої, радять обмежити його кількість менше 2-х порцій на день, пити алкоголь разом з їжею та мати принаймні два дні на тиждень без споживання таких напоїв", - говорить дієтолог.

Активні мікрокомпоненти вина

Вино суттєво відрізняється від інших напоїв, алкогольних та безалкогольних, за вмістом різноманітних функціональних речовин. Вино містить багато активних речовин.

"Ресвератрол - єдина функціонально активна сполука, яка міститься тільки у вині. Він є ключовим біомаркером у вивченні рівня споживання вина. Фенольні компоненти присутні у більшій кількості у червоному вині порівняно з рожевим і білим. Але їхня кількість може суттєво залежати від особливостей виноробних технологій", - говорить лікар.

Чи може вино захищати від хвороб серця

"Вино можна уявити у вигляді оркестру, в якому грають численні біоактивні речовини. Результати досліджень демонструють важливі ефекти від їхньої синергічної дії, включаючи поліпшення ліпідного складу крові, ендотеліальної функції, протизапальні, антитромботичні та антиоксидантні впливи", - зауважує Швець.

Він додає, що напевно вино є єдиним алкогольним напоєм, який володіє такими привабливими ефектами, які можуть зменшувати ризик небезпечних серцево-судинних подій.

"Разом з тим, на алкоголь не можуть поширюватися твердження про корисний вплив на здоров’я та рекомендації, які б стимулювали збільшення його споживання. Фортифікація корисних харчових продуктів активними компонентами вина, прийом дієтичних добавок є здоровішими альтернативними способами отримання ефектів, які, ймовірно, мають відношення до "французького парадоксу", - наголошує лікар.