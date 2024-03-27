Що станеться з організмом, якщо постувати неправильно

Значна частина українців зараз дотримується Великоднього посту. Дехто безбілковий режим харчування використовує замість дієти, але цього не варто робити. Неправильне дотримання посту може мати дуже негативні наслідки для здоров'я.

Чим небезпечне неправильне дотримання посту

"Постуємо ми однозначно не для схуднення, а от втрата ваги і м'язового каркаса при дефіциті білка нам гарантована. Саме так і зʼявляється "мінус" на вазі. Утримання від їжі є невіддільною частиною посту для християн задля зменшення залежності від тілесних благ. Але я розповім про ризики для здоров’я від суворо обмеженого харчування", - каже Сеник.

Вона додає, що тривала відмова від тваринних білків є небезпечною, бо провокує багато дефіцитів.

"Особливо це важливо для людей, що мають, наприклад, аутоімунні захворювання чи ожиріння. Без тваринних білків побудувати якісний раціональний режим неможливо. Якщо ви збираєтесь компенсувати все дозволеною рибою, то теоретично так можна, але високий ризик дефіциту важливих нутрієнтів все ж є", - пояснює дієтолог.

При цьому вона зазначає, що зараз є якісні протеїни в добавках, які можуть компенсувати дефіцити.

"Коли ми забираємо важливу групу продуктів з раціону, наше харчування і тіло в результаті змінюються. І якщо ви людина, яка по життю з тих чи інших причин їсть мало білкової їжі, то є ризики", - каже дієтолог.

Що треба знати про брак білка

"Компенсація білка часто буде за рахунок м'язів, а жирок залишиться, бо він нам, крім джерела енергії на інше вже не дуже годиться. З нього не утвориш нейромедіатори, ферменти, білки та транспортери і всяке різне, що будує наше тіло", - говорить Сеник.

Вона пояснює, що в середньому людині потрібно 1-1,3 г білка на 1 кг маси тіла. А це - 60-100 г чистого білка.

"Якщо людина прагне зниження ваги, але при цьому не вживає достатньо продуктів білкової групи, їй треба пропрацьовувати раціон дуже детально. Тому не нехтуйте цим при виборі продуктів, особливо під час посту", - радить дієтолог.

Також вона додає, що якщо у вас є потреба обмежити споживання білків тваринного походження, то краще звернутись до спеціаліста за розробкою спеціального меню.