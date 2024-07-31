Захищає судини та допомагає уникнути закрепу: ось в яких продуктах є мега-корисний вітамін

Для належного функціонування організму необхідні вітаміни. Вітамін B1, відомий також як тіамін, є одним з важливих вітамінів розчинних у воді. Головною його функцією є участь у ферментних процесах, які допомагають перетворювати глюкозу (вуглеводи) на енергію,

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах найбільше вітаміну B1 та чим він корисний.

Для чого потрібен тіамін

Вітамін B1 або тіамін - важливий кофактор ферментів обміну глюкози та жирів. Він захищає судини від шкідливого впливу глюкози та інсуліну,

Такий вітамін потрібен для адекватної роботи центральної і периферійної нервової систем - нейрони використовують саме глюкозу як джерело енергії, і брак вітаміну B1 може призвести до їх загибелі. Як наслідок, порушується короткотривала пам’ять і координація рухів.

Критична нестача вітаміну B1 проявляється як хвороба бері-бері (слабкість, тремтіння, втрата апетиту, ризик раптової смерті і паралічу).

Гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, що більше споживання вітаміну B1 пов’язане з меншою кількістю закрепів, особливо серед чоловіків та людей без гіпертонічної хвороби чи цукрового діабету.

Продукти з вмістом вітаміну B1

Вітамін B1 міститься в багатьох продуктах. Джерелами є такі продукти:

пшеничні зародки: 1,88 мг/100 г

соняшникове насіння: 1,48 мг/100 г

макадамія: 1,2 мг/100 г

свинина: 0,94 мг/100 г

боби (чорні): 0,90 мг/100 г

горох: 0,45 мг/100 г

Лікар зазначила, що добова норма вітаміну для дорослих чоловіків становить 1,2 мг на день та для жінок - 1,1 мг.

Що перешкоджає всмоктування вітаміну

Всмоктуванні тіаміну з їжі можуть перешкоджати:

зловживання алкоголем знижує всмоктування тіаміну в кишківнику і збільшує його виведення з організму

тіамінази - це ферменти, які розщеплюють тіамін. Вони містяться в деяких рибах (наприклад, у сирих прісноводних рибах), молюсках та в деяких бактеріях

анти-тиамінові фактори - деякі продукти містять речовини, які можуть руйнувати тіамін. Наприклад, в чаї та каві містяться таніни, які можуть знижувати біодоступність тіаміну

тривале зберігання і приготування їжі - тіамін є чутливим до тепла, світла і лужних умов. Тривале зберігання або приготування їжі при високих температурах може зменшити його вміст

хвороби кишківника, такі як целіакія або хвороба Крона, можуть порушувати всмоктування тіаміну

Вітамін B1 (тіамін) є водорозчинним вітаміном, що означає, що його надлишок зазвичай виводиться із сечею, тому рідко викликає токсичність.

Як отримувати достатньо вітаміну

Готуйте овочі на пару або робіть із них суп. Так ви все одно збережете виварені вітаміни.

Варто уникати споживання сирої риби, до прикладу, суші. Це знизить ризик браку тіаміну та харчового отруєння.

Запивайте їжу передусім водою. Чай і кава корисні, але їх краще пити не під час прийому їжі.

Не їжте багато солодощів чи білого хліба, навіть якщо вони поки не шкодять фігурі і зубам. Це погіршує засвоєння тіаміну, псує стан судин і таким чином підвищує ризик захворіти на серцево-судинні хвороби згодом.