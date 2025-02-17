Як зберегти листування в Instagram і не втратити важливі повідомлення: покрокова інструкція

В Instagram ми ділимося з друзями та близькими моментами життя, обговорюємо важливі питання і просто спілкуємося. На жаль, додаток не пропонує вбудованої функції для резервного копіювання повідомлень, тому важливо подбати про збереження листування самостійно.
Про те, як створити резервну копію чатів в Instagram, щоб не загубити важливі повідомлення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на вебсайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Функція завантаження даних дає змогу зберегти ваші повідомлення та іншу особисту інформацію з Instagram. Ви можете завантажити всю інформацію про акаунт або вибрати окремі категорії, такі як повідомлення, публікації, Reels, лайки, коментарі тощо.
Для скачування даних Instagram надсилає вам посилання на email. Це може зайняти до 48 годин, але найчастіше посилання приходить через кілька хвилин.
Хоча цей спосіб - найнадійніший для створення резервної копії чатів, відновити їх назад в Instagram неможливо. Дані можна переглядати тільки на своєму пристрої.
Під час експорту можна вибрати формат: HTML або JSON. Краще обирати HTML, оскільки його легко відкрити в браузері й одразу побачити повідомлення.
Як завантажити повідомлення в Instagram:
Ви отримаєте електронного листа з підтвердженням. Перейдіть за посиланням і завантажте файл у розділі "Доступні завантаження" (Available Downloads).
Ви можете робити скриншоти чатів і використовувати їх як резервну копію повідомлень. Для цього просто зробіть знімок екрана під час листування. Однак пам'ятайте, що Instagram надсилає повідомлення іншому користувачеві, якщо ви робите скриншот у режимі повідомлень, що зникають (Vanish Mode).
Крім того, повідомлення в режимі зникнення неможливо зберегти - вони автоматично видаляються після перегляду або закриття чату. Тому резервного методу для збереження таких повідомлень не існує.
Як зробити скриншот чату в Instagram:
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