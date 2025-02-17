Не потеряйте важные сообщения. Как сохранить переписку в Instagram: пошаговая инструкция

В Instagram мы делимся с друзьями и близкими моментами жизни, обсуждаем важные вопросы и просто общаемся. К сожалению, приложение не предлагает встроенной функции для резервного копирования сообщений, поэтому важно позаботиться о сохранении переписки самостоятельно.
О том, как создать резервную копию чатов в Instagram, чтобы не потерять важные сообщения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Функция загрузки данных позволяет сохранить ваши сообщения и другую личную информацию из Instagram. Вы можете скачать всю информацию об аккаунте или выбрать отдельные категории, такие как сообщения, публикации, Reels, лайки, комментарии и т. д.
Для скачивания данных Instagram отправляет вам ссылку на email. Это может занять до 48 часов, но чаще всего ссылка приходит через несколько минут.
Хотя этот способ - самый надежный для создания резервной копии чатов, восстановить их обратно в Instagram невозможно. Данные можно просматривать только на своем устройстве.
При экспорте можно выбрать формат: HTML или JSON. Лучше выбирать HTML, так как его легко открыть в браузере и сразу увидеть сообщения.
Как скачать сообщения в Instagram:
Вы получите электронное письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке и скачайте файл в разделе "Доступные загрузки" (Available Downloads).
Вы можете делать скриншоты чатов и использовать их как резервную копию сообщений. Для этого просто сделайте снимок экрана во время переписки. Однако помните, что Instagram отправляет уведомление другому пользователю, если вы делаете скриншот в режиме исчезающих сообщений (Vanish Mode).
Кроме того, сообщения в режиме исчезновения невозможно сохранить - они автоматически удаляются после просмотра или закрытия чата. Поэтому резервного метода для сохранения таких сообщений не существует.
Как сделать скриншот чата в Instagram:
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