Угроза или помощь? Как ИИ влияет на наши способности критически мыслить

Исследователи из Microsoft и Университета Карнеги-Меллона недавно опубликовали исследование, в котором рассматривается, как использование генеративного ИИ на работе влияет на навыки критического мышления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Результаты исследования

Согласно выводам, чрезмерное использование ИИ может привести к снижению когнитивных способностей, необходимых для эффективного анализа и оценки информации.

В исследовании приняли участие 319 человек, которые хотя бы раз в неделю используют генеративный ИИ на работе. Их попросили поделиться примерами того, как они применяют технологии, и оценить, насколько они задействуют критическое мышление в процессе.

В результате участники выделили три основные категории использования:

создание контента (например, написание писем)

поиск информации (обзор материалов и резюме статей)

получение советов (анализ данных, рекомендации).

Около 36 процентов респондентов сообщили, что применяют критическое мышление для проверки ответов ИИ. Например, одна из участниц использовала ChatGPT для написания служебной характеристики, но вручную проверяла текст, чтобы избежать нежелательных последствий.

Другой участник редактировал письма, созданные ИИ, перед отправкой начальству, чтобы избежать ошибок, которые могли бы негативно повлиять на рабочие отношения.

Некоторые пользователи дополнительно проверяли информацию с помощью YouTube, Wikipedia и других источников, что частично сводило на нет удобство работы с ИИ.

Авторы исследования отмечают, что недостатки генеративного ИИ могут мотивировать работников более критично оценивать полученные ответы, но только в том случае, если человек осознает возможные риски. Более того, участники, уверенные в своих силах, тратили больше усилий на критическое осмысление, чем те, кто больше доверял ИИ.

Хотя исследователи избегают утверждений о том, что генеративный ИИ "делает людей глупее", их работа подчеркивает: чрезмерное полагание на алгоритмы может ослабить способность к самостоятельному решению задач и оценке информации.