Скільки робочих місць може зникнути через розвиток ШІ: нове дослідження

Експерти Інституту досліджень державної політики (IPPR) заявили, що штучний інтелект, ймовірно, матиме колосальний вплив на економіку і суспільство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на британське онлайн-видання The Independent .

Як ШІ змінить ринок праці

Згідно з їхнім новим звітом, робота, пов'язана з комп'ютерними завданнями - такими як управління проектами, маркетинг і адміністративна підтримка - найбільш схильна до змін через появу ШІ.

Аналітичний центр закликав до активнішого втручання уряду в це питання, попереджаючи, що політика щодо ШІ надто зосереджена на прискоренні його впровадження і безпеки, а не на його наслідках.

Дослідження, яке проаналізувало 22 000 поширених робочих завдань, показало, що до 70 відсотків подібних обов'язків можуть бути значно змінені або замінені ШІ.

Найбільший вплив ШІ матиме на організаційні, стратегічні та аналітичні завдання.

Цю доповідь було опубліковано напередодні саміту Paris AI Action Summit. На ньому світові лідери, експерти галузі, технологічні керівники та вчені обговорять міжнародний підхід до розвитку і використання ШІ.

Національний план Великої Британії щодо ШІ

Минулого місяця прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представив національний план дій у сфері ШІ. Цей план спрямований на зміцнення позицій Великої Британії як глобального лідера у сфері штучного інтелекту, а також на стимулювання економіки.

У ньому наголос зроблено на розвиток інфраструктури ШІ, створення зон зростання, посилення регулювання безпеки та використання ШІ в держслужбі для скорочення витрат і прискорення робочих процесів.

У світі тривають дебати про вплив ШІ на ринок праці. Багато хто побоюється, що розвиток технологій витіснить людей з професій, але деякі технічні експерти стверджують, що ШІ, навпаки, допоможе працівникам і спростить виконання завдань.

Останніми тижнями компанія OpenAI (творець ChatGPT) запустила перших ШІ-агентів - інструменти, здатні автономно виконувати певні завдання. Ця нова гілка технологій, на думку багатьох фахівців, матиме значний вплив як на сферу праці, так і на повсякденне життя.

Минулий звіт IPPR попереджав, що в найгіршому сценарії Велика Британія може втратити до 8 мільйонів робочих місць через ШІ.

Думка експертів

Глава напряму ШІ в IPPR Карстен Юнг заявив, що штучний інтелект розвивається з приголомшливою швидкістю, а запуск ШІ-агентів демонструє його принципову відмінність від попередніх технологій. За його словами, ШІ перестає бути просто інструментом і стає повноцінним учасником різних процесів.

Юнг зазначив, що штучний інтелект матиме значний вплив на економіку і суспільство. Він змінить наявні професії, знищить одні, створить інші, призведе до розроблення нових продуктів і послуг. Однак, на його думку, важливо спрямувати цей потенціал на вирішення глобальних проблем.

Він також наголосив, що політикам слід замислитися не тільки над безпекою ШІ, а й над цілями його застосування. Юнг вважає, що це питання потребує широкого громадського обговорення і суворого контролю за використанням штучного інтелекту.

Крім того, у дослідженні IPPR зазначається, що ШІ вже змінює суспільство. За їхніми даними, близько 930 000 осіб у Великій Британії використовують цифрових співрозмовників на платформі Character.AI, а багато користувачів вибудовують із чат-ботами "стосунки".

Водночас аналітичний центр попереджає, що АІ-компаньйони можуть надавати емоційну підтримку, але також несуть ризик залежності та можливі довгострокові психологічні наслідки, особливо для молоді.