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"Вічно юна" українська співачка зачарувала грацією в особливій фотосесії

LAMA (фото: instagram.com/lamaukraine)
Автор: Юлія Любченко

Популярна співачка LAMA (Наталя Дзеньків) не часто бере участь у різноманітних фотосесіях, які у підсумку зачаровують її фоловерів. Та, здається, цього разу сталося диво і жінка показала цікаві фото.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль артистки.

В яких образах показалась LAMA у новій фотосесії

LAMA - легендарна українська співачка, яка чарує фоловерів не лише своїм голосом, а ще й красою, незвичним підходом до життя та тим, що всередині та зовні лишається "вічною юною". 

Вона не так часто хизується подробицями свого життя, але днями артистка показала нові кадри з фотосесії, яка присвячена темі тьми та світла. 

У спільному кампейні з Rikky Hype артистка вирішила дати друге життя знаковому хіту "Світло і тінь" з однойменного альбому 2008 року, ідея якого, під час повномасштабної війни має дуже потужні сенси та демонструє силу нашого народу і закони світу. 

LAMA розкрила сенс своєї пісні по-новому (фото: instagram.com/lamaukraine)

Протистояння світла та тіні, які, власне, і є головними ідеями, у фотосесії втілюються в одяг білого та чорного кольорів. А силуети на речах підкреслюють природу спротиву.

Ніжний білий комплект зі спідниці-максі, топу та сорочки символізує красу, могуття та віру  у світле майбутнє. Чорні стримані топ і брюки - говорять про важкі емоції, які всі ми зараз переживаємо.

"Я поринула у цей знімальний настрій і злилась з ним, а коли ти повністю у це пірнаєш, то і результат виходить ідеальним. Наприклад, темний образ відтворив мій внутрішній світ таким, яким його ще ніхто не бачив, "додав бісиків в очах", блиску, показав мою сексуальну вишуканість. А білий образ, навпаки, підкреслив чистоту мого єства, яскравого та безмежного. Власне, цю ключову лінію боротьби темноти зі світлом ви й побачите у нашому кампейні", - розповідає LAMA.

Такі фото з великим сенсом мають на меті нагадати про те, що світло завжди долає усі перешкоди та перемагає.

LAMA розкрила сенс своєї пісні по-новому (фото: instagram.com/lamaukraine)

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