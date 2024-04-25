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"Вечно юная" украинская певица очаровала грацией в особенной фотосессии

LAMA (фото: instagram.com/lamaukraine)
Автор: Юлия Любченко

Популярная певица LAMA (Наталья Дзенькив) не часто участвует в разнообразных фотосессиях, которые в итоге очаровывают ее фолловеров. Но, кажется, на этот раз произошло чудо, и женщина показала интересные фото.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль артистки.

В каких образах показалась LAMA в новой фотосесии

LAMA - легендарная украинская певица, которая очаровывает фолловеров не только своим голосом, но еще красотой, необычным подходом к жизни и тем, что внутри и снаружи остается "вечной юной".

Она не так часто хвастается подробностями своей жизни, но на днях артистка показала новые кадры с фотосессии, посвященной теме тьмы и света.

В совместном кампейне с Rikky Hype артистка решила дать вторую жизнь знаковому хиту "Світло і тінь" из одноименного альбома 2008 года, идея которого во время полномасштабной войны имеет очень мощные смыслы и демонстрирует силу нашего народа и законы мира.

LAMA раскрыла смысл своей песни по-новому (фото: instagram.com/lamaukraine)

Противостояние света и тени, которые и являются главными идеями, в фотосессии воплощаются в одежду белого и черного цветов. А силуэты на вещах подчеркивают природу сопротивления.

Нежный белый комплект из юбки-макси, топа и рубашки символизирует красоту, могущество и веру в светлое будущее. Черные сдержанные топ и брюки - говорят о тяжелых эмоциях, которые все мы сейчас переживаем.

"Я погрузилась в это съемочное настроение и слилась с ним, а когда ты полностью в это ныряешь, то и результат получается идеальным. Например, темный образ воспроизвел мой внутренний мир таким, каким его еще никто не видел,"добавил демонов в глазах", блеска, показал мою сексуальную изысканность. А белый образ, напротив, подчеркнул чистоту моего естества, яркого и безграничного. Собственно, эту ключевую линию борьбы темноты со светом вы увидите в нашем кампейне", - рассказывает LAMA.

Такие фото с большим смыслом преследуют цель напомнить о том, что свет всегда преодолевает все препятствия и побеждает.

LAMA раскрыла смысл своей песни по-новому (фото: instagram.com/lamaukraine)

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