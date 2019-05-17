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Заговорила на украинском: что известно о найденной в Москве девочке

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 16:40
Заговорила на украинском: что известно о найденной в Москве девочке
В поликлинике Москвы оставили девочку - она оказалась украинкой (коллаж: РБК-Украина)

Найденную в Москве девочку удалось разговорить

В поликлинике Москвы 16 мая неизвестная женщина оставила девочку возрастом около трех лет. Девочка долгое время молчала, но психологам удалось ее разговорить - ребенок заговорил на украинском языке. Об этом сообщает российский Телеграм-канал Baza.

Малышка рассказала, что она живет с папой и мамой и очень хочет вернуться домой. Однако, кто ее родители, как их зовут, она объяснить не может.

Психологи отмечают, что несмотря на стрессовую ситуацию, ребенок не замыкается. Это может говорить о том, что она привыкла оставаться с чужими людьми и не стесняется их.

Заговорила на украинском: что известно о найденной в Москве девочке

В поликлинике Москвы оставили девочку - она оказалась украинкой (фото: росСМИ)

Тем временем посторонние люди, которые увидели сюжет о ней в новостях, готовы ее удочерить.

Также в сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как девочку заносит на руках женщина в медицинской маске.

Полиция сомневается, что оставившая ребенка женщина приходится ей матерью. Розыски родителей девочки продолжаются.

В поликлинике Москвы оставили девочку - она оказалась украинкой (видео: YouTube/росСМИ)

Ранее сообщалось, что пропавшего 13 мая мальчика полиция обнаружила в одном из медицинских заведений Ивано-Франковска. В больницу он попал в состоянии алкогольной комы.

Напомним, 13-летний школьник Владислав Джерук из села Блажиевка Казатинского района на Винниччине сбежал из дома из-за того, что родители издевались над ним и заставляли его выполнять тяжелую каторжную работу по дому и хозяйству.

Ранее мы писали о том, в Почаевской Лавре пропала женщина с двумя маленькими детьми.

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