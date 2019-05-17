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Заговорила українською: що відомо про знайдену в Москві дівчинку

STYLERЖиття    17.05.2019 - 16:40
Заговорила українською: що відомо про знайдену в Москві дівчинку
У поліклініці Москви залишили дівчинку - вона виявилася українкою (колаж: РБК-Україна)

Знайдену в Москві дівчинку вдалося розговорити

В поліклініці Москви 16 травня невідома жінка залишила дівчинку віком близько трьох років. Дівчинка довгий час мовчала, але психологам вдалося її розговорити - дитина заговорила українською мовою. Про це повідомляє російський Телеграм-канал Baza.

Дівчинка розповіла, що вона живе з татом і мамою і дуже хоче повернутися додому. Однак, хто її батьки, як їх звуть, вона пояснити не може.

Психологи відзначають, що незважаючи на стресову ситуацію, дитина не замикається. Це може говорити про те, що вона звикла жити з чужими людьми і не соромиться їх.

Заговорила українською: що відомо про знайдену в Москві дівчинку

У поліклініці Москви залишили дівчинку - вона виявилася українкою (фото: росЗМІ)

Тим часом сторонні люди, які побачили сюжет про неї в новинах, готові її удочерити.

Також в мережі з'явилося відео з камери відеоспостереження, на якому видно, як дівчинку заносить на руках жінка в медичній масці.

Поліція сумнівається, що жінка, яка залишила дитину, доводиться їй матір'ю. Розшуки батьків дівчинки тривають.

У поліклініці Москви залишили дівчинку - вона виявилася українкою (відео: YouTube/росЗМІ)

Раніше повідомлялося, що зниклого 13 травня хлопчика поліція виявила в одному з медичних закладів Івано-Франківська. У лікарню він потрапив в стані алкогольної коми.

Нагадаємо, 13-річний школяр Владислав Джерук з села Блажіївка Козятинського району на Вінниччині втік з дому через те, що батьки знущалися над ним і примушували виконувати важку каторжну роботу по дому і господарству.

Раніше ми писали про те, у Почаївській Лаврі пропала жінка з двома маленькими дітьми.

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