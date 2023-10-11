Заговорила про мир та любов: зрадниця Ані Лорак знову оскандалилась у мережі

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні та заробляє рублі в Росії, зробила нову цинічну заяву. Вона висловилася про любов, адже думає, що так можна досягнути миру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) в Instagram.
У соцмережах Ані Лорак заговорила про любов та мир, чим розлютила українців.
Зокрема, вона заявила, що її найбільша мрія - "щоб кожне людське серце було наповнене любов'ю, яка змогла б розчинити весь біль, ненависть, гнів і образу".
"Щоб ми всі нарешті побачили одне одного як одну сім'ю в неосяжності Всесвіту. Я все ще вірю в нас..", - написала Лорак.
До того ж артистка закрила коментарі до посту, тому підписники не можуть висловити свою думку щодо її цинічної заяви.
Відомо, що зрадниці Ані Лорак 28 вересня виповнилося 45 років. Свій ювілей вона заздалегідь вирішила провести у компанії росіян, розважаючи їх на концерті у Москві.
До того ж співачка часто у мережі скаржиться на долю. Вона мало не в сльозах розповідає про "непростий період" у житті через хейт українців. Також вона вважає, що в країні, де вона народилася і розпочала кар'єру, до неї несправедливо ставляться.
Окрім того, в одній із російських передач зрадниця публічно заявляла, що фінансово підтримує російський фонд, який займається незаконно вивезеними з України до РФ дітьми, а саме - з Запоріжжя і Донбасу.
Ані Лорак, як завжди, не конкретизує, хто саме винен у злочинах, які відбуваються на території України.
Ані Лорак з донькою (фото: instagram.com/anilorak)
Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак зганьбилась на концерті в Туреччині через "українську" сукню.
Також ми писали, що екс-чоловік Лорак показав, як змінилася їхня спільна дочка.