Что написала предательница

В соцсетях Ани Лорак заговорила о любви и мире, чем разозлила украинцев.

В частности, она заявила, что ее самая большая мечта - "чтобы каждое человеческое сердце было наполнено любовью, которая смогла бы растворить всю боль, ненависть, гнев и обиду".

"Чтобы мы все наконец-то увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной. Я все еще верю в нас...", - написала Лорак.

К тому же артистка закрыла комментарии к посту, поэтому подписчики не могут высказать свое мнение по поводу ее циничного заявления.

Фото, которое опубликовала Ани Лорак к своей публикации о любви и мире (фото: instagram.com/anilorak)

Чем занимается Ани Лорак в России

Известно, что предательнице Ани Лорак 28 сентября исполнилось 45 лет. Свой юбилей она решила заранее провести в компании россиян, развлекая их на концерте в Москве.

К тому же певица часто в сети жалуется на судьбу. Она чуть ли не в слезах рассказывает о "непростом периоде" в жизни из-за хейта украинцев. Также она считает, что в стране, где она родилась и начала карьеру, к ней несправедливо относятся.

Кроме того, в одной из российских передач предательница публично заявляла, что финансово поддерживает российский фонд, занимающийся незаконно вывезенными из Украины в РФ детьми, а именно - из Запорожья и Донбасса.

Ани Лорак, как всегда, не конкретизирует, кто виноват в преступлениях, которые совершаются на территории Украины.

Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)