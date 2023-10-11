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Заговорила о мире и любви: предательница Ани Лорак снова оскандалилась в сети

Ани Лорак оскандалилась и заговорила о любви и мире (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Певица Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине и зарабатывает рубли в России, сделала новое циничное заявление. Она высказалась о любви, ведь думает, что так можно достичь мира.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Каролины Куек (настоящее имя Ани Лорак) в Instagram.

Что написала предательница

В соцсетях Ани Лорак заговорила о любви и мире, чем разозлила украинцев.

В частности, она заявила, что ее самая большая мечта - "чтобы каждое человеческое сердце было наполнено любовью, которая смогла бы растворить всю боль, ненависть, гнев и обиду".

"Чтобы мы все наконец-то увидели друг друга как одну семью в необъятности Вселенной. Я все еще верю в нас...", - написала Лорак.

К тому же артистка закрыла комментарии к посту, поэтому подписчики не могут высказать свое мнение по поводу ее циничного заявления.

Фото, которое опубликовала Ани Лорак к своей публикации о любви и мире (фото: instagram.com/anilorak)

Чем занимается Ани Лорак в России

Известно, что предательнице Ани Лорак 28 сентября исполнилось 45 лет. Свой юбилей она решила заранее провести в компании россиян, развлекая их на концерте в Москве.

К тому же певица часто в сети жалуется на судьбу. Она чуть ли не в слезах рассказывает о "непростом периоде" в жизни из-за хейта украинцев. Также она считает, что в стране, где она родилась и начала карьеру, к ней несправедливо относятся.

Кроме того, в одной из российских передач предательница публично заявляла, что финансово поддерживает российский фонд, занимающийся незаконно вывезенными из Украины в РФ детьми, а именно - из Запорожья и Донбасса.

Ани Лорак, как всегда, не конкретизирует, кто виноват в преступлениях, которые совершаются на территории Украины.

Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции из-за "украинского" платья.

Также мы писали, что экс-супруг Лорак показал, как изменилась их общая дочь.

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