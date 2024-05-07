Загинув відомий "госпітальєр". Він завжди був опорою для побратимів

Днями на фронті - під час роботи на Авдіївському напрямку - загинув Сергій Казнадій "Гера". Він був добровольцем із медичного батальйону "Госпітальєри".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку "Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри" у Facebook розповідає, що відомо про цю трагічну подію.

Повідомлення про загибель

Про трагічну подію повідомили 6 травня самі "Госпітальєри".

"Вчора під час роботи на фронті загинув наш побратим - госпітальєр Сергій Казнадій. Друже "Гера", ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, "Гера" завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку", - йдеться у дописі батальйону у Facebook.

Побратими висловили глибокі співчуття родині полеглого бійця й наголосили, що це - "невимовний біль для всього батальйону".

"Дата, місце та час прощання з госпітальєром "Герою" буде повідомлено пізніше", - уточнюється у публікації.

Публікація "Госпітальєрів" (скріншот: facebook.com/hospitallers)

Допомогти родині "Гери" можна за такими реквізитами: