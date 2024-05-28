Північний фронт. Про що попереджає Умєров і де РФ може піти в атаку: думка експерта

Російські війська можуть готуватися до відкриття нового фронту на півночі України. Міністр оборони Рустем Умєров попереджає про можливий прорив супротивника.

Про те, де саме може з'явитися новий північний фронт, - у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Про що розповів Умєров

В інтерв'ю агентству Reuters український міністр оборони розповів, що Росія перекидає на фронт дедалі більше живої сили та техніки. Незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення триває два роки та три місяці.

Силам оборони вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківської області, що відкрився 10 травня. Але Рустем Умєров застерігає, що Москва готується до нового прориву.

"Їхня мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою людську та вогневу міць проти нас. Вони продовжують переслідувати ціль - знищити націю", - заявив він.

За його словами, поки що ЗСУ тримаються, але необхідно більше зброї, ракет великої дальності, щоб не допустити прориву на новій ділянці. Україна вдячна за допомогу, але поставлено лише половину з обіцяного. І противник сповна користується затримками у поставках.

Які можуть відкритися напрямки на півночі

Інформація про наступ на Харківську та Сумську області з'явилася в квітні. 10 травня росіяни почали просуватися у бік Харкова та Вовчанська, через два тижні їх вдалося зупинити.

Незважаючи на це, від наступу на Сумську область вони не відмовилися. Джерела РБК-Україна у військових структурах підтверджують, що всі передумови для цього у противника сформовані.

З кінця минулого року саме на Сумщині росіяни активно залучають диверсійно-розвідувальні групи. Щоб виявити українські позиції, лінії оборони та завдавати ураження.

Щодо можливої цілі, то навряд чи йдеться про масштабний наступ на Суми. Який саме напрямок обере ворог, поки не зрозуміло. Це може бути з Курської області з боку міста Суджа на Суми, або по лінії Рильськ-Троєбортне на Глухів та Путивль, або взагалі з Бєлгородської області.

Фото: можливі напрямки удару у Сумській області (deepstatemap.live)

Детальніше читайте у матеріалі "Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ".

Про новий фронт казав і президент Володимир Зеленський. За його словами, ворожі угруповання стягуються за 90 км на північний захід від Харкова, а це якраз навпроти Сумської області. За деякими даними, там вже від 10 до 15 тисяч російських військових.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає новий фронт у Сумській області найбільш очевидним, тому що про це багато говорять.

"Росіяни останнім часом концентрують сили та засоби в Курській області. Тобто загроза для Сумського напряму може бути", - зазначив він у коментарі виданню.

З іншого боку, неясно, що саме мав на увазі Умєров. І цілком можливо, що військові готуються відбивати можливі атаки й на інших напрямках.

"Можу лише сказати, що справді є ризик прикордонного сценарію, як у Харківській області. Безпосередньо у росіян у Курській області менше сил і засобів, але вони можуть спробувати", - додав експерт.

При цьому він не виключає, що група військ "Брянськ", якщо казати про північ України, може влаштувати рейдову диверсію десь у прикордонній смузі Чернігівської області.

"Але не йдеться про прорив на Київ або про щось у тому ж дусі", - сказав Коваленко.

Як можуть розвиватися події

Навіть якщо росіяни відкриють фронт на Сумському напрямі, то це буде операція рейдового характеру зі спробою просунутися чи імітація боїв на кордоні. Оскільки для захоплення чи оточення Сум потрібно значно більше сил, ніж вони тримають у Курській області.

Тому наступальні дії будуть набагато слабшими, ніж на північному сході Харківської області.

"Саме там вони сконцентрували багато сил і засобів. А у Брянській та Курській областях у них приблизно в чотири рази менше потенціалу. Якщо вони щось і намагатимуться організувати, то за потужністю це буде десь у чотири рази менше", - пояснив Олександр Коваленко

За такого сценарію Силам оборони вдасться ще швидше локалізувати прорив. Росіяни оперуватимуть у "сірій зоні", і основне завдання ЗСУ обмежити їх у діях. Як у Харківській області, де вони затиснуті між двома річками, вперлися в село Липці, не можуть рухатися і фактично заблоковані.

"При цьому вони втрачають величезний ресурс. Нам вигідніше виснажувати їх таким чином. Захочуть залізти в якусь чергову пастку - нехай лізуть", - зазначив він.

Чи є загроза нового фронту з боку Білорусі

Днями російський диктатор Володимир Путін приїжджав до Олександра Лукашенка в Мінськ. Обидва робили заяви про війну та домовилися про те, що нібито не визнають легітимність української влади.

До цього на білоруські аеродроми почала повертатись російська бойова авіація. А сьогодні, за даними моніторингових Telegram-каналів, сім літаків типу "Су" здійснювали проліт у повітряному просторі Білорусі вздовж північного кордону України.

Все це призвело до стурбованості щодо того, чи не готується Росія відкрити північний фронт з боку Білорусі. Коваленко вважає, що загрози такої немає.

"Якщо там щось почне відбуватися, ми про це дуже скоро дізнаємося. Жодного формування ударного угруповання не спостерігається. Нічого не відбувається у плані створення якихось ударних кулаків для прориву", - зазначив він.

На його думку, навряд чи Лукашенко зацікавлений у тому, щоб знову надати свою територію для путінських наступальних сил.

"Чи прогнеться він під Путіна зараз, коли Росія демонстративно втрачає ресурси і можливості? Ні, це взагалі не логічно. Тут швидше питання в тому, чи надасть він свою армію. Відповідь - ні, не надасть", - підсумував експерт.