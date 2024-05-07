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Погиб известный "госпитальер". Он всегда был опорой для побратимов

Вторник 07 мая 2024 11:59
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Погиб известный "госпитальер". Он всегда был опорой для побратимов Вечная память герою (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На днях на фронте - во время работы на Авдеевском направлении - погиб Сергей Казнадий "Гера". Он был добровольцем из медицинского батальона "Госпитальеры".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри" в Facebook рассказывает, что известно об этом трагическом событии.

Сообщение о гибели

О трагическом событии сообщили 6 мая сами "Госпитальеры".

"Вчера во время работы на фронте погиб наш побратим - госпитальер Сергей Казнадий. Друг "Гера", ты был человеком с невероятной душой и добрым сердцем. Смелый духом, "Гера" всегда был опорой для своего экипажа. Он погиб, работая на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении батальона в Facebook.

Побратимы выразили глубокие соболезнования семье павшего бойца и подчеркнули, что это - "невероятная боль для всего батальона".

"Дата, место и время прощания с госпитальером "Герой" будут сообщены позже", - уточняется в публикации.

Погиб известный &quot;госпитальер&quot;. Он всегда был опорой для побратимовПогиб известный &quot;госпитальер&quot;. Он всегда был опорой для побратимов

Публикация "Госпитальеров" (скриншот: facebook.com/hospitallers)

Помочь семье "Геры" можно по следующим реквизитам:

  • 4149 4999 9719 4954 - Светлана Казнадий (карта жены)
  • 5168 7451 1319 6924 - Згуральская Наталья (карта дочери)

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о 10-летней обороне Авдеевки.

Читайте также, что известно о расстреле украинских пленных в Авдеевке и Веселом.

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