"Загинула вся популяція": після підриву Каховської ГЕС повністю зник рідкісний вид риби (фото)

Катастрофа на ЧАЕС мала менші наслідки

За словами науковця, вибух на Чорнобильській АЕС не спричинив таких наслідків для біологічного різноманіття, які зараз фіксують фахівці на півдні.

"У пониззі Дніпра та у Дніпро-Бузькому лимані мешкало понад 70 видів риб, з них 18 - червонокнижних. Як мінімум один вид риб уже зник з лиця Землі. Це морський судак або буговець, який мешкав у Дніпровсько-Бузькому лимані. Довгий час він вважався вимерлим, але у 2016 році ми з'ясували, що він живий", - розповідає науковець

Морський судак (фото: Вікіпедія)

Однак підрив дамби призвів до повного зникнення всієї популяції червонокнижного морського судака. Постраждали також осетрові: у період катастрофи в них була нерестова міграція, під час якої вони підійшли до дамби та були зметені гідроударом.

Експерт каже, що за попередніми підрахунками на півдні України загинуло приблизно вісім тисяч тонн товарної риби.

Які ще тварини постраждали

Вода також затопила гнізда наземних птахів і нори червонокнижних гризунів.

Серед птахів Афанасьєв згадує червонокнижну болотяну сову, яка влаштовує гнізда лише на землі. Подібно до осетрових у птахів на момент підриву був період вигодовування пташенят, тому вся "пташина молодь" загинула.

"Загалом на затопленій території опинилися понад 50 об'єктів природного заповідного фонду України. Залило водою більшу частину ареалу проживання таких червонокнижних гризунів, як сліпак піщаний, земляний заєць, мишівка Нордмана… Всі вони не вижили", - розповідає біолог.

Він додає, що загинули рідкісні піщані богомоли, які мешкали лише на затопленій території, тендітні стрілки Ліндена, а також оси Кольпа Клюге, яких ще називають жовтоволосими.

"Загалом ми вже втратили кілька десятків червонокнижних видів різних тварин і що з цим робити, поки незрозуміло", - підсумовує професор.