"Погибла вся популяция": после подрыва Каховской ГЭС полностью исчез редкий вид рыбы (фото)

Катастрофа на ЧАЭС имела меньшие последствия

По словам ученого, взрыв на Чернобыльской АЭС не привел к таким последствиям для биологического разнообразия, которые сейчас фиксируют специалисты на юге.

"В низовьях Днепра и в Днепро-Бугском лимане проживало более 70 видов рыб, из них 18 - краснокнижных. Как минимум один вид рыб уже исчез с лица Земли. Это морской судак или буговец, проживавший в Днепровско-Бугском лимане. Долгое время он считался вымершим, но в 2016 году мы выяснили, что он жив", - рассказывает ученый

Морской судак (фото: Википедия)

Однако подрыв дамбы привел к полному исчезновению всей популяции краснокнижного морского судака. Пострадали также осетровые: в период крушения у них была нерестовая миграция, во время которой они подошли к дамбе и были сметены гидроударом.

Эксперт говорит, что по предварительным подсчетам на юге Украины погибли около восьми тысяч тонн товарной рыбы.

Какие еще животные пострадали

Вода также затопила гнезда наземных птиц и норы краснокнижных грызунов.

Среди птиц Афанасьев вспоминает краснокнижную болотную сову, устраивающую гнезда только на земле. Подобно осетровым у птиц на момент подрыва был период вскармливания птенцов, поэтому вся "птичья молодежь" погибла.

"В общей сложности на затопленной территории оказались более 50 объектов природного заповедного фонда Украины. Залило водой большую часть ареала обитания таких краснокнижных грызунов, как слепец песчаный, земляной заяц, мышевка Нордмана… Все они не выжили", - рассказывает биолог.

Он добавляет, что погибли редкие песчаные богомолы, обитавшие только на затопленной территории, хрупкие стрелки Линдена, а также осы Кольпа Клюге, которых еще называют желтоволосыми.

"В общей сложности мы уже потеряли несколько десятков краснокнижных видов разных животных и что с этим делать, пока неясно", - заключает профессор.