Загиблому в автокатастрофі українському співаку надіслали повістку

Українському співаку Владиславу Левицькому (справжнє ім'я Василь Левицький), який трагічно загинув в автокатастрофі влітку 2015 року, надіслали повістку із приписом з'явитися до Шевченківського районного територіального центру комплектації у Львові.

Про це 26 лютого повідомила Мар'яна Волошин на своїй сторінці у Facebook .

Також вона опублікувала в мережі фото відповідного документа від військкомату, надісланого на адресу останнього місця проживання артиста.

У повістці йдеться, що Василь Ярославович Левицький 1985 року народження згідно із законами про військову службу та мобілізацію зобов'язаний з'явитися до Шевченківського РТЦК і СП у місті Львові у понеділок, 27 лютого.

При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний номер, військовий квиток та мобілізаційне розпорядження.

Повістка від військкомату прийшла Владиславу (Василю) Левицькому, який у 2015-му загинув у ДТП (фото: facebook.com/marianamurovane)

При цьому Левицький помер внаслідок смертельної ДТП сім із половиною років тому. Та аварія сталася у Золочівському районі на автодорозі "Львів-Тернопіль" у селі Велика Ольшаниця пізно ввечері 2 липня 2015 року. Артист був за кермом Toyota Corolla, в яку врізалася вантажівка MAN. Окрім співака, у салоні авто також були 33-річна сестра та 7-річна племінниця Владислава - ніхто не вижив.

"І мертвим, і живим, і ненародженим... Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК і СП займаються на роботі разом зі своїм ВО керівником???" - висловлюється Волошина, й емоційно обурюється через таку ситуацію.

Владислав (Василь) Левицький (фото: facebook.com/marianamurovane)

На інцидент відреагували у львівському ТЦК, представник якої Юрій Синюшко у коментарі "24 каналу" пообіцяв розібратися, чому померлому чоловікові було відправлено повістку.

Тим часом у коментарях до посту користувачі мережі зазначають, що інформація про загибель співака могла бути відсутньою у ТЦК СП через те, що родичі не надали документів про смерть, а електронна реєстрація військовозобов'язаних не запрацювала.