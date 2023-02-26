Погибшему в автокатастрофе украинскому певцу прислали повестку

Украинскому певцу Владиславу Левицкому (настоящее имя Василий Левицкий), который трагически погиб в автокатастрофе летом 2015 года, прислали повестку с предписанием явиться в Шевченковский районный территориальный центр комплектации во Львове.

Об этом 26 февраля сообщила Марьяна Волошин на своей странице в Facebook .

Также она опубликовала в сети фото соответствующего документа от военкомата, что был прислан по адресу последнего места проживания артиста.

В повестке говорится, что Василий Ярославович Левицкий 1985 года рождения согласно законам о военной службе и мобилизации обязан явиться в Шевченковский РТЦК и СП в городе Львове в понедельник, 27 февраля.

При себе нужно иметь паспорт, идентификационный номер, военный билет и мобилизационное распоряжение.

Повестка от военкомата пришла Владиславу (Василию) Левицкому, который в 2015-м погиб в ДТП (фото: facebook.com/marianamurovane)

При этом Левицкий скончался в результате смертельного ДТП семь с половиной лет назад. Та авария произошла в Золочевском районе на автодороге "Львов-Тернополь" в селе Большая Ольшаница поздно вечером 2 июля 2015 года. Артист был за рулем Toyota Corolla, в которую врезался грузовик MAN. Кроме певца, в салоне авто также были 33-летняя сестра и 7-летняя племянница Владислава - никто не выжил.

"И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе вместе со своим ВО руководителем???" - высказывается Волошина, и эмоционально возмущается из-за подобной ситуации.

Владислав (Василий) Левицкий (фото: facebook.com/marianamurovane)

На инцидент отреагировали во львовском ТЦК, представитель которой Юрий Синюшко в комментарии "24 канала" пообещал разобраться, почему умершему мужчине была отправлена повестка.

Тем временем в комментариях к посту пользователи сети обращают внимание, что информация о гибели певца могла отсутствовать в ТЦК СП по причине того, родственники не предоставили документы о смерти, а электронная регистрация военнообязанных не заработала.