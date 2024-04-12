Загибель 5-річного Велеса після походу до стоматолога: у справі спливли неочікувані подробиці

Потрібно було видалити два молочні зубчики

8 грудня 2023 року 5-річний Велес разом з мамою пішли до стоматологічної клініки ТОВ "ОРІ-ГРУП" (Ori-Dent), щоб видалити два молочні зубчики.

Працівники стоматології запропонували провести оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією.

Чи дають дітям анестезію

Ця практика використовується досить часто і лікарі пояснюють це тим, що діти не дають робити щось з зубчиками, пручаються, влаштовують істерики та заважають стоматологам.

"В деякі дні зі мною працює дитячий лікар і є діти які вже на порозі починають кричати, плакати, інколи навіть лаятися на своїх батьків. І одразу стає зрозуміло, що діалог з такою дитиною не може відбуватися спокійно. І повірте, є батьки, які просять "Тримати за руки, ноги, голову" і лікувати всупереч істериці, що є найбільшою помилкою і найкращим способом подарувати дитині фобію до стоматолога", - коментує стоматолог Ян Стремський.

Він додав, що примусово вводити у наркоз не можна. І наркоз складається з двох етапів. Перший - це інгаляційний, коли дитині надягають маску, через яку подається газ, або леткі рідини. В цей час пацієнт дихає сам, розуміє, що відбувається навколо. На цьому етапі можуть виникнути якісь примуси, бо виникає банальний страх від виду людей у хірургічних костюмах, запаху медикаментів, яскравого світла.

Але, за словами Стремського, персонал у цей час розважає дитину, розмовляє і робить все, щоб дитина спокійно заснула на руках в батьків. І тільки після цього вводять внутрішньовенний наркоз, коли підключають купу гаджетів, у тому числі апарат штучної вентиляції легень.

Велес Пашник з батьками (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Лікар не послухала матір

За словами мами Велеса, лікар-анестезіолог вдягала маску на дитину "силоміць". Коли матір попросила все припинити, лікар не послухала і продовжувала притискати маску. Велес заснув і почалася операція. А згодом метушня лікарів і приїзд швидкої допомоги.

Матері повідомили, що під час операції у Велеса сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити. Дитину перевели в реанімаційне відділення ВП "Лікарня святого Миколая", де батькам пояснили, що ситуація критична, хлопчик у важкому стані та впав у кому.

Хлопчик впав у кому

Згодом лікарі пояснили, що під час стоматологічної операції у Велеса сталася клінічна смерть і реанімаційні заходи проводили дуже довго. Це й призвело до коми, а ще - до смерті мозку. Фактично його життя підтримували тільки апарати.

14 січня 2024 року Велес Пашник помер, так і не приходячи до тями. У комі він пробув понад місяць. Батьки не втрачали надію, але лікарі вже нічим допомогти не змогли.

Віктор Пашник написав заяву на стоматологів, була порушена кримінальна справа, відкрито досудове розслідування.

Директор стоматології Роман Онисько виправдовував лікарів та казав, що вони зробили все правильно, реанімували вчасно.

Що кажуть експерти

За словами Стремського, у медицині існують чіткі показання до наркозу в дітей та дорослих, а отже ніхто не робить наркоз просто заради наркозу. У Велеса були показання до санації зубної порожнини під наркозом.

Він припустив, що батьки були проінформовані про процес, адже для такої операції збирається велика команда - стоматолог, асистент стоматолога, анестезіолог, медсестра і всі мають свої чіткі обов'язки.

"Наркоз не є специфічним явищем, це буденність. Так само як літати на літаку. Але ніхто не може бути застрахований від смерті, це факт. Для цього потрібен збіг обставин. Які це обставини - може сказати тільки слідство. Чи вірити в те, що дитину насильно ввели в наркоз - складно сказати. Якщо все ж таки доведуть, що у смерті хлопчика є вина лікарів, то це точно кримінальна відповідальність, звільнення з посади та заборона займатися цією діяльністю на певний час", - каже практикуючий стоматолог.

Він додав, що у звичайній практиці стоматологи проговорюють всі можливі ускладнення з пацієнтом перед лікуванням.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Лікарі не мали відповідних ліцензій

У четвер, 11 квітня, клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА визнала неналежним надання медичної допомоги 5-річному Велесу Пашнику в приватній клініці Ori-Dent.

До того ж виявилося, що стоматолог Вікторія Карнаухова та анестезіолог Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

"Знайдені значні недоліки під час надання медичної допомоги Велесу. Основне те, що лікарі - анестезіолог та стоматолог - не мали відповідної кваліфікації, щоб надавати дитині таку допомогу. У них би мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія. Вони не мали спеціального сертифікату для лікування дітей", - розповів голова клініко-експертної комісії (КЕК), заступник директору департаменту Володимир Чорній.

Зараз рішення КЕК технічно доопрацьовується і буде підписано найближчим часом. Висновок комісії береться до уваги під час розслідування кримінального провадження.

Як відреагували на рішення КЕК батьки

"Так легковажно віднестись до людського життя, до дитячого життя, як ці молоді лікарки… Чи це час такий, чи люди такі, чи освіта в них така… У них не було анестезіологічної медсестри, не було сертифікатів на роботу з дітьми, у лікаря-стоматолога не було ліцензії на дитячу стоматологію та хірургічної ліцензії, бо це вже хірургія під анестезією", - сказав Віктор Пашник.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)