Гибель 5-летнего Велеса после похода к стоматологу: в деле всплыли неожиданные подробности

Нужно было удалить два молочных зубчика

8 декабря 2023 года 5-летний Велес вместе с мамой пошли в стоматологическую клинику ООО "ОРИ-ГРУПП" (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зубчика.

Сотрудники стоматологии предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией.

Дают ли детям анестезию

Эта практика используется довольно часто и врачи объясняют это тем, что дети не дают делать что-то с зубчиками, сопротивляются, устраивают истерики и мешают стоматологам.

"В некоторые дни со мной работает детский врач и есть дети, которые уже на пороге начинают кричать, плакать, иногда даже ругаться на своих родителей. И сразу становится понятно, что диалог с таким ребенком не может происходить спокойно. И поверьте, есть родители, которые просят "Держать за руки, ноги, голову" и лечить вопреки истерике, которая является самой большой ошибкой и лучшим способом подарить ребенку фобию к стоматологу", - комментирует стоматолог Ян Стремский.

Он добавил, что принудительно вводить в наркоз нельзя. И наркоз состоит из двух этапов. Первый – это ингаляционный, когда ребенку надевают маску, через которую подается газ, или летучие жидкости. В это время пациент дышит сам, понимает, что происходит вокруг. На этом этапе могут возникнуть какие-то принуждения, потому что возникает банальный страх от вида людей в хирургических костюмах, запаха медикаментов, яркого света.

Но, по словам Стремского, персонал в это время развлекает ребенка, разговаривает и делает все, чтобы ребенок спокойно заснул на руках у родителей. И только после этого вводят внутривенный наркоз, когда подключают кучу гаджетов, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких.

Велес Пашник с родителями (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Врач не послушалась мать

По словам мамы Велеса, врач-анестезиолог надевала маску на ребенка "насильно". Когда мать попросила все прекратить, врач не послушалась и продолжала прижимать маску. Велес уснул и началась операция. А потом возня врачей и приезд скорой помощи.

Матери сообщили, что во время операции у Велеса произошла остановка сердца, но врачам удалось его запустить. Ребенка перевели в реанимационное отделение ОП "Больница святого Николая", где родителям объяснили, что ситуация критическая, мальчик в тяжелом состоянии и впал в кому.

Мальчик впал в кому

Впоследствии врачи объяснили, что во время стоматологической операции у Велеса произошла клиническая смерть и реанимационные мероприятия проводились очень долго. Это и привело к коме, а еще – к смерти мозга. Фактически его жизнь поддерживали только аппараты.

14 января 2024 года Велес Пашник умер, так и не приходя в сознание. В коме он пробыл больше месяца. Родители не теряли надежду, но врачи уже ничем помочь не смогли.

Виктор Пашник написал заявление на стоматологов, возбуждено уголовное дело, открыто досудебное расследование.

Директор стоматологии Роман Онисько оправдывал врачей и говорил, что они сделали все правильно, вовремя реанимировали.

Что говорят эксперты

По словам Стремского, в медицине существуют четкие показания к наркозу у детей и взрослых, а значит, никто не делает наркоз просто ради наркоза. У Велеса были показания к санации зубной полости под наркозом.

Он предположил, что родители были проинформированы о процессе, ведь для такой операции собирается большая команда – стоматолог, ассистент стоматолога, анестезиолог, медсестра и у всех свои четкие обязанности.

"Наркоз не является специфическим явлением, это обыденность. Так же как летать на самолете. Но никто не может быть застрахован от смерти, это факт. Для этого нужно стечение обстоятельств. Какие это обстоятельства - может сказать только следствие. Верить ли в то, что ребенка насильно ввели в наркоз - сложно сказать. Если все же докажут, что в смерти мальчика вина врачей, то это точно уголовная ответственность, увольнение с должности и запрет заниматься этой деятельностью на время", - говорит практикующий стоматолог.

Он добавил, что в обычной практике стоматологи обсуждают все возможные осложнения с пациентом перед лечением.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Врачи не имели соответствующих лицензий

В четверг, 11 апреля, клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОВО признала ненадлежащим оказание медицинской помощи 5-летнему Велесу Пашнику в частной клинике Ori-Dent.

К тому же оказалось, что у стоматолога Виктории Карнаухова и анестезиолога Ирины Поды не было соответствующей квалификации для лечения детей.

"Найдены значительные недостатки при оказании медицинской помощи Велесу. Основное то, что врачи - анестезиолог и стоматолог - не имели соответствующей квалификации, чтобы оказывать ребенку такую помощь. У них должна быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология. Они не имели специального сертификата для лечения детей", - рассказал председатель клинико-экспертной комиссии (КЭК), заместитель директора департамента Владимир Черной.

Сейчас решение КЭК технически дорабатывается и будет подписано в ближайшее время. Вывод комиссии принимается во внимание при расследовании уголовного производства.

Как отреагировали на решение КЭК родители

"Так легкомысленно отнестись к человеческой жизни, к детской жизни, как эти молодые врачи ... Это время такое, или люди такие, или образование у них такое... У них не было анестезиологической медсестры, не было сертификатов на работу с детьми, у врача-стоматолога не было лицензии на детскую стоматологию и хирургической лицензии, потому что это уже хирургия под анестезией", - сказал Виктор Пашник.

Велес Пашник (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)